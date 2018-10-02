CERN, 'Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi.' diyen bilim insanı Alsessandro Strumia'nın açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) Cenevre’de düzenlediği ‘cinsiyet ve yüksek enerji fiziği’ konulu bir workshopta ‘Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi.’ gibi cinsiyetçi açıklamalarda bulunan Pisa Üniversitesi'nden İtalyan bilim insanı Alsessandro Strumia görevinden alındı.

Söz konusu açıklamaların BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafından haberleştirilmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan CERN, Strumia'nın yorumlarının CERN'in ilkeleri açısından kabul edilemez olduğunu belirtirken, bilim insanının açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak BBC’nin iletişime geçtiği Strumia, ‘’İnsanlar fiziğin cinsiyetçi olduğunu, ırkçı olduğunu söylüyor. Basit kontroller yaptım ve bunun böyle olmadığını ve fiziğin erkeklere karşı cinsiyetçi hale gelmekte olduğunu keşfettim ve bunu söyledim.’’ sözleriyle kendini savundu.