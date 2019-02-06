Çernobil'de Tam 33 Yıl Sonra Yaşam İzlerine Rastlandı

25 Nisan 1986'da Ukrayna'nın kuzeyinde yaşanan büyük patlamanın etkileri hala sürüyor. Çernobil felaketinin üzerinden geçen 33 yılın ardından bölgede yaşam izlerine rastlanıyor.

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en elem vakalarından biri olarak tarihe geçen Çernobil faciası, gece yarısından bir süre sonra gerçekleşen bir nükleer patlamayla 31 insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak 31 kişilik yaşam kaybı bir kenara, tehlike halen sürüyordu. Yaklaşık 30 kilometre çapında 135.000'den fazla insan tahliye edildi ve yaşam alanları boşaltıldı.

Belki o gün resmi yaşam kaybı 31 olarak kayıtlara geçti ama geçen on yıllar boyunca yayılan radyasyonla yüz binlerce insan hastalandı, büyük kısmı da hayatını kaybetti.

26 Nisan 1986 tarihinden beri bölgeye giriş yapılması, fotoğraf ve video çekilmesi yasaklanmıştı. Ancak geçen 33 yılın ardından bölgeye giden James Beazley, tüm dünyanın bilmediği gerçeklere mazhar oldu.

James Beazley, bölgeye giderek çeşitli kameralar ve sensörler kurdu ve gözlem aşamasına geçildi. Beazley ve arkadaşları, bölgede kurt, rakun, su samuru, kartal ve balık leşleri yiyen kuzgun da dahil olmak üzere birçok canlı türüne rastladı.

Tüm dünyada, o günden beri bölgede hiçbir canlının yaşamadığı düşünülüyordu. Buna karşın kasabadaki kıyı kesimlerde ve sulak alanlarda birçok canlının var olduğu da böylece ispatlanmış oldu.