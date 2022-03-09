Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaya şahitlik eden Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği bildirildi. Duruma dair yapılan açıklamalarda radyoaktif sızıntı olabileceğine dair uyarı yapıldı.

2 haftadır aralıksız bir şekilde devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Çernobil Nükleer Santrali el değiştirmiş, savaş çıkmadan önce kontrolü Ukrayna’nın elinde olan santral Rusya’nın himayesine geçmişti. Bu durumun ardından yapılan son açıklamalarda ise Çernobil’de bazı tuhaflıkların olduğu anlaşılmış, iletişimin kesildiği santralde gözlem yapabilmek için otomatik olarak çalışan veri transfer sisteminin bir süredir hiçbir veri aktarmadığı bildirilmişti.

Bununla birlikte santralde 210 çalışan olduğu ve bu çalışanlardan da herhangi bir haber alınamadığını ifade edilmişti. Şirketten gelen son açıklamalara göreyse Rus işgalcilerin düşmanca eylemlerinin bir sonucu olarak Çernobil’de elektrik tamamen kesildi. Elektriğin kesilmesi ise akıllara ilk olarak santralden radyoaktif sızıntı olup olmayacağı sorusunu getirdi.

Bölgedeki çatışma, onarım çalışmalarını imkansız hale getiriyor

Çernobil Nükleer Santrali’nde elektriğin tamamen devre dışı kaldığının bildirildiği açıklamada, bölgede sürmekte olan çatışma sebebiyle santraldeki güç kaynağının yeniden çalıştırılması için herhangi bir onarım çalışması yapılmasının imkansız olduğu; ancak durumun Ukrayna tarafından izlendiği ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan açıklamasında Rus ordusu kontrolünde bulunan Çernobil Nükleer Santrali ve bölgedeki tüm nükleer tesislere kaynak sağlayan tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Uluslararası toplumu, Rusya’dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." şeklinde aktardı.

Çernobil’deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasitenin olduğunun altını çizen Kuleba, "Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin’in barbarca savaşı tüm Avrupa’yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Ukrayna’nın devlet tarafından işletilen nükleer şirketi Energoatom da elektrik bağlantısının kesilmesi sebebiyle Çernobil’de radyoaktif sızıntı olabileceğine dair uyarıda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından konuya dair yapılan açıklamada ise nükleer santralin şimdilik güvenli olduğu kaydedildi.