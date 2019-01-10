Bir yandan sevilerek, merakla takip edilen robotlar, öte yandan gelecekte insanların iş imkanlarına engel olma ihtimalleri nedeni ile endişe ile takip ediliyorlar. CES 2019'da görücüye çıkan robotlar ise arkadaş canlısı özellikleri ile sempati topladılar.

Robotlar bir yandan teknolojinin gelişmesinin, bizlere verdiği en sempatik hediyelerden olurken, son zamanlarda insanların yaptıkları işleri çok daha ucuza ve hızlı yapabilecekleri konusunda endişeleri beraberlerinde getiriyorlar. Hayatlarımıza tamamen entegre olmuş robotları ne zaman göreceğimiz hakkında net bir tarih verilemese de CES 2019'da görücüye çıkan robotlar, bir hayli ilgi görüyorlar.

Fuarda farklı markaların yapay zeka teknolojilerini kullanarak geliştirdikleri robotlar, birçok kategoride görevlerini başarı ile gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda, teslimat yapan şirketlerin insansız araçları kullanma yönünde ilerleyeceklerini açıklamalarının ardından, teslimatların otomobillerden evlere nasıl götürüleceği soru işareti olmuştu. Konuya çözüm ise Segway Robotics isimli firmanın robot teslimatçıları ile getirildi.

Fuarda sergilenen bir diğer ilgi çekici icat, Varram firmasının hayvan dostlarımıza arkadaşlık edebilecek, tekerlekli küçük robotcukları oldu. 10 saate kadar tek bir şarj ile çalışmayı sürdüren görünümüyle de şirin robotlar, evcil hayvanlara birer arkadaş gibi ortalıkta dolanıyor, ses çıkarıyor ve sahibi gelene kadar da onlara eşlik etmeyi bırakmıyor. Bu sayede hayvanlarda yalnızlıktan dolayı oluşan depresyon ve anksiyete problemlerinin önüne geçilmiş oluyor.

Teknoloji devi Samsung ise ekranında iki gözü olan, konuşabilen bir hasta bakıcı robot ile CES 2019'da büyük ilgi topladı. Yaşlı kişilerin bakımı için geliştirilen Samsung Bot Care, hareket duyarlı olduğu için kişinin nerede olduğunu algılıyor, gözlemliyor, ilaç saatlerini takip ediyor ve herhangi bir ters durumda polise haber verebiliyor. Samsung'un yetkilileri, oldukça ilgi gören Bot Care'ın piyasaya çıkış tarihini henüz belirlemediklerini açıkladılar.

Konuşabilen,yürüyebilen, arkadaşlık edebilen, sahibini mutlu etmeye programlanan çeşit çeşit farklı yetenekleri olan robotların, yüksek üretim maliyetleri nedeni ile ne zaman piyasada satışa sunulacakları bilinmiyor. Yetkililer, bu robotları yakın zamanda evlerimizde görmenin mümkün olmayabileceğini belirtseler de firmaların alıcı listeleri şimdiden bir hayli kabarmaya başladı bile.