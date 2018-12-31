CES 2019'da Bizleri Neler Bekliyor?

CES, yıllardır teknolojinin kalbinin attığı bir fuar oluyor. CES 2019'a kısa bir zaman kala, fuarda tanıtılacak teknolojileri sizler için derledik.

CES 2019'da bizleri yeni pek çok yeni teknoloji bekliyor. Yapay zekadan otonom araçlara, akıllı ayakkabılardan televizyonlara kadar her türlü teknolojik gelişme bu fuarda olacak. CES 2019, 8-12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yapay zeka her yerde.

Teknolojinin son ve en büyük hamlesi yapay zeka. Apple, Google, Amazon gibi büyük şirketler şimdiden kompleks problemler çözebilecek yapay zekaya milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Daha küçük oyuncular ise böyle büyük yatırımlarla olmasa da akıllı aletlerini tanıtacaklar. CES’te televizyondan golf sopasına kadar her şeyin akıllı olduğunu görmek mümkün olacak.

5G sonunda geliyor.

4G’den sonraki teknoloji olarak 5G teknolojisi yıllardır konuşuluyor. CES’de bütün firmalar kendi 5G projelerini tanıtacak. Şimdilik 5G hedeflerinin neredeyse hepsi hız, büyük boyutlu dosyaların kolayca indirilmesi ve videoların yayın yaparken kesintiye uğramaması gibi hedefleri barındırıyor. Ama büyük firmaların başka haberler de vereceğini umut ediyoruz.

Daha büyük, daha geniş daha güzel görüntüler.

LG ve Samsung gibi büyük ekran üreticileri her sene bu fuarda daha büyük, daha geniş ve daha güzel ekranlarını tanıtıyor. Geçen sene Samsung 146 inç boyutunda “Duvar” isimli televizyonunu tanıttı. Bu iki rakip firmanın CES 2019’da teknolojinin sınırlarını zorlamasını bekliyoruz.

Fitness ve sağlık için yeni giyilebilir teknolojiler.

Her geçen gün sağlık ve fitness ile ilgili yeni uygulamalar ve giyilebilir teknolojiler ortaya çıkıyor. CES 2019’da gelişmiş sensörler ve yeni kıyafetlerle sağlığımızı yakından takip edebileceğimiz ve spor yaparken bize yardımcı olacak teknolojileri göreceğiz. Samsung'un akıllı ayakkabı çıkaracağı haberini de daha önce duymuştuk ve bu alandaki en ilgi çekici yeniliklerden biride bu olacak diyebiliriz.

Daha fütüristik otonom araçlar.

CES fuarı, konsept araçları görmek için iyi bir fuar. Geçtiğimiz yıllarda konsept araçları görmenin yanı sıra bazı kullanıcılar bu araçların nasıl bir his verdiğini görme fırsatı yakalamıştı. Lyft ve Aptiv, bazı katılımcılarını bu araçlarla gezintiye çıkarmıştı. Heyecan verici bir deneyim olsa da otonom araçlar artık cazibesini yitirmeye başladı, farklı konseptler görmek istiyoruz; Mesela uçan arabalar.