  • CES 2019'da LG Rüzgarı: 88 inçlik 8K OLED Ekranlar Tanıtıldı

CES 2019'da LG Rüzgarı: 88 inçlik 8K OLED Ekranlar Tanıtıldı

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Ekran teknolojileri söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan LG, CES 2019'da yeni 88 inç 8K OLED ekranını tanıttı.

En yeni ve en modern ekran teknolojileri tanıtılıyor olmasaydı Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), hiçbir zaman gerçekten CES olmazdı. Güney Koreli teknoloji devi LG, Las Vegas’ta ortaya çıkardığı 88 inç 8K OLED ekran, 65 inç 8K OLED ekran ve 65 inç 4K OLED ekranları ile adeta bir gövde gösterisi gerçekleştirdi.
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Yeni LG ekranların en heyecan verici olanı olan 88 inç 8K OLED, adından da anlaşılabileceği gibi inanılmaz yüksek çözünürlüğe ve renk canlılığına sahip. Daha da önemlisi LG, yeni ekranına Crystal Sound teknolojisini entegre etmiş durumda. Bu teknoloji sayesinde ekran, aynı zamanda 3.2.2 kanallı Dolby Atmos destekli bir hoparlör deneyimi sunuyor.

65 inç 8K OLED ekran hakkındaki detaylar tam olarak bilinmese de 65 inç 4K OLED ekran heyecan verici bir özelliğe sahip. LG tarafından yapılan açıklamaya göre 65 inç 4K OLED ekran, 3,5ms tepki süresi ile dünyanın en hızlı TV ekranı olacak. Böyle bir ekranda aksiyon filmlerini izlemek kesinlikle farklı hissettirecektir.
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LG ayrıca otomobillerde kullanılacak yeni 12.3 inçlik %45 şeffaflığa sahip OLED ekranını ve 12.3 inçlik P-OLED ekranını da tanıttı. Şirketin basın etkinliği sırasında tanıttığı bir diğer ürün ise masaüstü bilgisayar monitörlerinde kullanılabilecek 27 inçlik Neo Art konsepti oldu. Görünüşe göre LG, 2019 yılında da ekran sektöründe zirveye oynamaya devam edecek.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/tv/news/lg-88-inch-8k-oled-screen-unveiled-at-ces-2019-doubles-up-as-a-giant-speaker-1973913
Etiketler: ces 2019, Lg
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