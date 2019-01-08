CES 2019'dan şaşırtıcı teknolojik ürün haberleri gelmeye devam ediyor. Eys3D Microelectronics Technology tarafından geliştirilen kamera sistemi AXIS, ek olarak başka herhangi bir kamera ya da derinlik sensörüne ihtiyaç duymadan 3D haritalandırma yapabiliyor.

Gerçek nesneleri, 3 boyutlu sanal ortamlara aktarmak oldukça meşakkatli bir işti. Gelişmiş birden fazla kamera ve derinlik sensörü kullanılarak yapılabilen bu işlem için, ekipman ücretleri de büyük bir problemdi. CES 2019'da tanıtılan AXIS, fazladan bir ekipmana ihtiyaç duymadan yaptığı 3 boyutlu taramalar ile hem ekipman maliyetini azaltmayı hem de 3 boyutlu tarama işlemini daha kolay hale getirmeyi vadediyor.

Eys3D Microelectronics Technology ve Lucid tarafından ortak olarak geliştirilen AXIS, kısaca sanal gerçeklik ortamları oluşturabilmek için 3 boyutlu derinlik haritaları çıkarabilen bir VR180 kamera sistemi. Genellikle oyun geliştiricileri ve animatörler tarafından kullanılan sanal gerçeklik ortamı oluşturma işlemi, AXIS ile çok daha kolay olarak yapılabiliyor.

Yapay zeka alanında çalışmalar yapan start-up şirketi Lucid'in CEO'su Han Jin, "Eys3D ile ortak olarak geliştirdiğimiz bu ürün, mevcut çözümlere göre maliyet, boyut ve performans anlamında üstün bir deneyim sunacak. AXIS, endüstrideki herkesin 3 boyutlu model oluşturabilmesi ve yüz tarama işlemlerini daha kolay bir şekilde tamamlayabilmesi için en ideal çözüm olacak. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik hakkında içeriklerin üretim süreci, yeniden şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Üzerindeki stereo lensler ve kızıl ötesi sensörler yardımıyla, başka herhangi bir ekipmana ihtiyaç uymadan tarama yapan AXIS'in görüş açısı 180 derece olarak açıklandı. USB 3.1 bağlantı desteği bulunan AXIS, Red'in holografik ekranlı akıllı telefonu Hydrogen One ile aynı 3 boyutlu tarama teknolojisini kullanıyor.

Eys3D AR-GE biriminin yardımcı direktörü Jason Lin, verdiği bir röportajda Lucid ile ortaklıklarının 3 boyutlu tarama ve sanal gerçeklik içerikleri alanlarında bir devrim yaratacağını söyledi. Henüz tanıtım aşamasında olan bu ürünün, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren satışa sunulması planlanıyor. AXIS, satışlar başladıktan sonra sanal ve arttırılmış gerçeklik çalışmalarını yeniden şekillendirebilir.