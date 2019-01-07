CES 2019'da Tanıtılan İlgi Çekici 18 Yeni Ürün

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CES 2019'da Tanıtılan İlgi Çekici 18 Yeni Ürün
Yılın ilk ve en büyük teknoloji olayı CES 2019 başladı. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bugüne kadar tanıtılan 18 dikkat çekici ürünü bir araya getirdik.

Her yıl Ocak ayında düzenlenen ve tüketici teknolojisinin lider firmalarının katıldığı CES 2019 fuarı, ABD'nin Las Vegan kentinde başladı. Fuar, adını çok çok iyi bildiğimiz firmaların, önümüzdeki yıllara yön verecek ürünüleriyle fırtınalar estiriyor. Her bir ürün gerek tasarım, gerek performans açısından sınıfının lideri konumundayken, bu sene rekabetin daha da çetin geçeceğini söyleyebiliriz.

Rekabet her zamanki gibi, fuarın geleneksel adından da belli olduğu üzere biz tüketicilerin faydasına olacak. 

Dizüstülerden oyuncu bilgisayarlarına kadar, lider firmaların CES 2019 kapsamında tanıttıkları, Webtekno tarafından dikkat çekici olarak seçilmiş ürünlerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Her başlığın altındaki haber, ürün ile ilgili detaylı içeriğe ulaşmanızı sağlar. Haydi başlayalım!

LG'den 88 inç ve 8K çözünürlüklü ekranlar, Samsung'dan modüler ekran panelleri

CES 2019'da ekran teknolojileri büyük sükse yarattı. LG, bu teknolojileri üreten lider şirketler arasında olduğunu bir kere daha kanıtladı. Bizler, henüz 4K'ya bile alışamamışken ona veda etmek üzere olduğumuzu anladık. Samsung ise şaşırtmaya devam ediyor.
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Bu ürün, gittiğiniz her yer sinemaya dönüşebilir:

Netflix gibi popüler platformlarla gittikçe bireyselleşen film-dizi izleme deneyimi, sinema atmosferini evde isteyenlere yönelik şekilleniyor. Artık gittiğiniz her yer sinema salonu, mısırlar da sizden :)
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Online oyuncuların bağlantı sorunlarını çözen güzel hareketler:

Eğer online oyunları seviyorsanuz, internet bağlantı problemleri hayatınızdaki en can sıkıcı detaylardandır. CES kapsamında tanıtılan bu ürün TP-Link'ten geldi.
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Oyunculara özel oyuncu monitörleri, teknik özellikleriyle göz dolduruyor:

Razer'dan Asus'a pek çok firma, modern ekranları oyuncu bilgisayarlarına harici donanım olarak dönüştürdü. Bu yıl tepkime süreleriyle gözleri kamaştıran efsanevi işler gördük.
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Oyunculara özel tek şey ekranlar değildi. Bilgisayarlarda vardı, bugüne kadar gördüğümüz en iyi bilgisayarlar:

Oyun bilgisayarları, özellikle oyun dizüstüler adeta evrim geçirdi. TL bazında bu ürünlerin fiyatlarını tahmin etmek zor olsa da hepsi birer canavar. Bir göz atın deriz, bizden söylemesi.
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Sadece oyun içinler değil, diğer kişisel bilgisaayarlarda evrimleşiyor. Kanıt için aşağıdaki haberlere de göz atın:
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Mesele her zaman yüksek performas, öyleyse aşağıdaki yeni işlemcilere ve ekran kartlarına bakın:
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CES 2019'dan gelen tüm detayları size aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirisiniz.

Etiketler: ces, ces 2019, tüketici elektroniği fuarı
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