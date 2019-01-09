CES 2019'un En İlginç Kategorisi: Teknolojik Tuvaletler

Eski Nato mermer klozetlere veda edip sesli asistan destekli, LED ışıklı klozetlere merhaba demenin zamanı geldi. CES 2019, işte böyle birbirinden ilginç klozetlere ev sahipliği yapıyor.

Teknolojideki gelişmeleri evlerimizin her alanında kullanmak mümkün. Eve geldiğinizde evi sıcak bulmak mı istiyorsunuz? Bunun için ayarlanabilir, akıllı klimalar var. Buzdolabında neyi nereye koyacağınız belli olsun ve gıdalarınız ideal şartlarda saklansın mı istiyorsunuz? Bunu yapabilen buzdolapları var. Tuvalette işinizi görürken internetten kedinize bir şeyler almak mı istiyorsunuz? Bu iş için uygun klozetler var.

İşte CES 2019'da karşımıza çıkan en yenilikçi ve ilginç klozet tasarımları:

Toto Neorest NX2:

Bu akıllı klozet CES 2019’da İnovasyon Ödülü’ne aday olmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, klozetin şekli için “bir nehirde zamanla aşınan bir çakıl taşının ovalliğinden esinlendiklerini” ifade edildi. Bu cihazda bulunan sensörler sayesinde sifon otomatik olarak çekiliyor. Cihazda ılık su, hava kurutma, ısıtmalı oturak, koku giderici bulunuyor. Ayrıca sifonu çektiğinizde gelen suya elektrik verilerek tuvaletin temiz kalması sağlanıyor.

Kohler Numi 2.0:

Tuvalette müzik dinlemek isteyenlere hitap eden, değişebilir renklerde LED ışıkları olan ve Amazon Alexa ile uyumlu bu klozeti almak için vermeniz gereken para sadece 7000 dolar (+ kargo +gümrük).

Inubox:

Bu insanlardan ziyade öpeklere hitap eden bir tuvalet. Dört ayaklı bir arkadaşımız işini gördüğünde kalan atığı otomatik olarak paketleyip platformu temizleyen bir cihaz bu. Şu an piyasada olmasa da Kickstarter’da bulunabiliyor.

LavvieBot:

Köpekler genelde evin içinde pek pislemezler. Esas evde pisleyen canlılar kediler. LavvieBot bir otomatik kedi tuvaleti. Bu cihaz, kediniz tuvaletini yaptıktan sonra kumu temizliyor, gerektiği durumlarda kaba kum ekliyor. En fazla 2-3 günde bir kum temizlemek yerine birkaç haftada bir makineyi temizlemek kedi sahiplerinin hoşuna gidecektir. LavvieBot ayrıca kediniz işini gördüğünde size haber veren bir de uygulamaya sahip. Bu cihaz da 2019 yılının Mayıs ayında Indiegogo’da olacak.

İnsan bir "siz tuvaletinizi yaptığınızda idrar tahlili yapacak, hastalık tehditine karşı sizi uyaracak tuvalet yaptık." diye gelsin birileri diye bekliyor. Elbette ki o teknolojiler de gelecek ama dürüst olmak gerekirse klozetin sıcak hava üflemesini sağlamak, anlık tahlil yapmaktan çok daha kolay olduğu için bu teknolojiler daha önce insanların erişimine açılmış oldu.