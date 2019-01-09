CES 2019'un En İyi Akıllı Saati Belli Oldu: Move ECG

CES 2019 kapsamında görücüye çıkan en iyi giyilebilir teknolojiler listelendi. Birinciliği omuzlayansa sürpriz bir isim oldu.

1967'den bu yana her yılın Ocak ayında Las Vegas, Nevada'da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen CES, 2019'a hızlı girmemize sebep oldu. Birbiri ardına gelen duyurular, yeni teknolojiler derken oldukça hareketli günleri geride bırakıyoruz.

Özellikle Çin pazarından ekonomik alternatiflerin çıkmasıyla, akıllı saat piyasası oldukça hareketlendi. CES 2019 kapsamında ise sürpriz bir akıllı saat fuarın en iyisi olmayı başardı. Fransız teknoloji firması Withings, hem fiyatıyla hem de sunduğu özelliklerle Move ECG ile 'En iyi giyilebilir teknoloji' ödülünü göğüsledi.

Apple Watch'ta görebileceğiniz bütün özelliklerin yanı sıra, EKG'nizi periyodik olarak direkt doktorunuza göndermesiyle dikkat çeken saat, taşikardinin yanı sıra kalp kulakçıklarının fibrilasyonunu dahi algılayabiliyor. Tam 50 metre derinliğe kadar su geçirmez özelliğe sahip olan Move ECG, uygun fiyatıyla da göz dolduruyor.

Apple Watch'ın 399 dolara satıldığı piyasada Move ECG için biçilen değer sadece 130 dolar oldu. Bununla birlikte cihaz tam dolu bataryayla yaklaşık 1 yıl boyunca şarj edilmeden kullanılabiliyor.