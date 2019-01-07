CES 2019'un Kazananı Apple'ın TV Servisleri Oldu

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olan CES'de teknoloji devlerinin duyuruları ardı ardına geliyor. Şimdiye kadar gerçekleşen açıklamalara bakılacak olursa, CES 2019'un kazananı, iPhone satışlarıyla hayal kırıklığına uğrayan Apple oldu.

Apple’ın TV yayın servisinin bu yılın sonuna kadar duyurulması beklenmiyor fakat bu sürede Vizio ve LG, 2019’da çıkacak TV’lerine AirPlay 2 ve HomeKit’i ekleyeceklerini açıkladılar. Bu gelişmeler, Apple’ın Netflix’e karşı kritik bir zafer kazanmasını sağladı.

Samsung, bu sene TV’lerine AirPlay 2 ve iTunes Filmler özelliklerini ekleyeceğini söyleyen ilk firmaydı. Bundan birkaç saat sonra CES 2019’da birkaç şirket daha televizyonları için buna benzer duyurular yaptı. TV üreticilerinin Apple ile el sıkışmasıyla birlikte, şirket, düşen iPhone satışları sonrası gelir kalemlerini artırabileceği bir servis daha ekledi.

Yeni entegrasyonlarla birlikte, kullanıcılar iPhone ve iPad’lerini TV’lerine bağlayarak iTunes içeriklerini rahatça izleyebilecekler. Yani, Apple’ın iTunes’daki içeriklerine erişebilmek için Apple TV sahibi olmaya gerek kalmadı, direkt olarak iPhone’larla bağlantı kurarak da bu içeriklere erişilebilecek.

AirPlay 2 ile birlikte, iPhone’da yer alan videolar, şarkılar ve fotoğraflar TV ekranlarına aktarılabilecek ve HomeKit desteğiyle televizyonlar Siri’den kontrol edilebilecek.

Vizio da SmartCast 3.0 platformlarının AirPlay 2 ve HomeKit’i destekleyeceğini açıkladı. Bu özelliklere 2019’un birinci çeyreğinde ilk olarak Kanada ve ABD’de yaşayanlar erişebilecek. 2019’un ikinci çeyreğinde gelecek olan ücretsiz yazılım güncellemesiyle birlikte tüm SmartCast kullanıcıları bu özelliklere erişebilecek.

Güney Koreli dev şirket LG de AirPlay 2’nin ve HomeKit’in, 2019’daki AI TV’lerinde (Yapay Zekaya Sahip TV) yer alacağını duyurdu. Yapılan bu açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla, eski model TV’ler bir yazılım güncellemesiyle bu özellikleri alamayacak. 2018’de çıkan bazı Samsung TV’ler ise yapılacak güncellemeyle birlikte bu özelliklere kavuşabilecek.