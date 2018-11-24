İran'ı artık turist olarak ziyaret etmek isteyen kişiler, e-vize işlemi ile ülkeyi çok daha kolayca ziyaret edebilecek.

Artık İran'a gitmek isteyen turistler, havaalanlarında anlık olarak alabileceği e-vize ile rahatça ülkeyi ziyaret edebilecekler. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan'ın yaptığı açıklamaya göre bundan sonra İran'ı ziyaret etmek isteyen turistler, vize bekleme derdine veda ediyor.

Dün (23.11.18) itibari ile yürürlüğe giren uygulama ile İran'ı ziyaret etmek isteyen turistler, işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirip, etiket, mühür, damga gibi işlemleri direkt geçerek vize sahibi olabilecek. Munisan'a göre bu yenilik ile İran'ı ziyaret eden turist sayısı büyük ölçüde artacak.

Geçtiğimiz dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde İran da dahil olmak üzere belli ülkeleri daha önce ziyaret etmiş turistlerin ülkeye giriş konusunda zorluklar çıkabileceği konusunda uyarmış ve belli sınırlar getirmişti. Özellikle bu durumun İran'a gelen turist sayısını etkilememesi ümit edilerek yürürlüğe sokulan uygulamada pasaporta hiç bir şey basılmadan, tüm işlemleri online olarak gerçekleştirebileceksiniz.