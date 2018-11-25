Sağlığı Tehdit Eden Mikroplastikler, TBMM'nin Gündeminde

Çevre ve insan sağlığını ciddi oranda tehdit eden mikroplastikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine girdi.

Sofra tuzundan içme suyuna kadar aklınıza gelebilecek birçok yiyecek ve içecekte karşımıza çıkan mikroplastikler, artık meclisin de gündemine geldi. Çevremizi ve sağlığımızı ciddi derecede tehdit eden mikroplastikler hakkında 22 CHP milletvekili, Meclis araştırması istedi.

CHP Antalya Milletvekili Budak, mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Plastiklerin yarattığı tahribat gün geçtikçe insan ve çevre sağlığını daha da tehdit eder hale geliyor. Kozmetik ürünler, temizlik maddeleri, sentetik giysiler ciddi oranda mikroplastik barındırıyor. Denizlerdeki mikroplastik varlığı, balıklar ve diğer deniz canlılarının aracılığıyla insan vücuduna geçiyor. Bunun dışında içme suları ve hatta sofra tuzlarında bile mikroplastiklerin varlığına rastlanıyor. Yapılan bir araştırma, Türkiye'deki 16 farklı markadaki sofra tuzlarının tamamında mikroplastik olduğunu ortaya koydu. Mikroplastikler artık soframızda ve vücudumuzda. Dolayısıyla hem denizlerimizdeki mikroplastik varlığını tespit etmek hem de diğer alanlardaki varlığını engellemek için hangi tedbirlerin alınabileceğini belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını istiyoruz.”

TBMM Başkanlığına verilen meclis araştırma önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Mikroplastiklerin denizlerimizdeki varlığının izlenmesi, içme sularında ve sofra tuzlarında mikroplastik parçacıkların hangi düzeyde olduğuna ilişkin araştırma yapılması, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi, sanayide plastik kullanımının en aza indirilmesi, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde mikroplastik kullanımının azaltılması veya yasaklanmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederiz.”​

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Sedat Gündoğdu, yaptığı araştırmada ülkemizde satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örneklerini inceledi ve örneklerin tamamında mikroplastikler olduğu ortaya çıktı. Piyasada bulunan bu sofra tuzlarını tükettiğimizde yılda ortalama 302,4 ile 63,7 arasında mikroplastik parçacığı vücudumuza giriyor.

Avrupa Parlamentosu ise tek kullanımlık plastikleri yasaklama aşamasına geldi. Birliğe üye ülkelerde 2021 yılına kadar pipet, pet şişe, tabak ve bunun gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması amaçlanıyor. Öte yandan bu yıl içinde Avrupa ve Amerika’da kozmetik ürünlerde mikroplastik kullanımı tamamen yasaklandı.

İhracatçılar tarafından İngiltere Çevre Ajansı'na bildirilen verilere göre içinde bulunduğumuz yılın ilk 3 ayında İngiltere'nin Türkiye’ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik atık gönderdiği belirtiliyor. Geçen yıl ise bu sayının 12 bin 22 ton olduğu konuşuluyor.