Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Plastik Poşet Genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla yerel yönetimlere gönderilen genelge ile plastik poşetlere karşı mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Son yıllarda dünya çapında çevre konusunda bir bilinçlenme var ve bu konuda her ülkenin belli çalışmaları var. Ülkemizde de gereksiz poşet kullanımının azaltılması amacıyla poşetler ücretli hale gelmiş, 1 Ocak 2019’dan itibaren 25 kuruştan az olmayacak şekilde ücretlendirilmelerine başlanmıştı.

Düzenleme ile ülke genelinde yıl sonuna kadar kişi başı yıllık poşet tüketiminin 90’ın, 2025 sonuna kadar da 40’ın altına indirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bir genelge yayınlayarak yerel yönetimlere gönderdi. Genelgede yıllık poşet tüketiminin 30-35 milyar adete çıktığı ve petrol bazlı bu ürünlerin çevreye büyük zarar verdiği ifade edilerek, kişi başına 440 olan yıllık poşet tüketim miktarının azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Genelgede "Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın yeni başladığı bu dönemde tüketicilerde gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olunması, tüketicilerin uygulamaya daha kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve uygulamanın nihai amacına ulaşması amacıyla belediyenizce, özellikle plastik poşetlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerde pazarlar, marketler gibi çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kurum ayrıca, ambalaj atıklarının kontrolüyle ilgili Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8’nci maddesinin ve belediyelere tevdi edilmiş olan görev ve yetkilerin icrasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini de istedi.