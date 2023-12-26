Video oyunlarla ilgili yeni kısıtlamalar uygulamak isteyen Çin, uluslararası piyasalarda yaşanan baskılar nedeniyle geri adım attı. Tencent gibi dev şirketler, on milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı.

Çin'de iktidar sahibi olan Komünist Parti, geçtiğimiz hafta video oyun dünyası ile ilgili yeni kararlar alacağını duyurdu. Oluşturulan bir yasa taslağı, ülke genelinde video oyunları biraz daha kısıtlamaya maruz bırakıyordu. Ancak Çin'in uluslararası çapta hizmet veren video oyun şirketlerinin büyük kayıplar yaşaması, hükûmetin geri adım atmasına yol açtı.

Çin hükûmeti, özellikle de çevrim içi oyunlara eskiden beri takmış durumda. Hatta 2021 yılında alınan bir karar ile çocuklar, haftada sadece 3 saat oyun oynayabilir hâle geldiler. Üstelik Çin'de bir oyununun yayımlanması için hükûmetin onayı gerekiyor ve yine 2021 yılında, yeni oyunların yayımlanması sağlayan sürecin tam 8 ay boyunca durdurulmasına karar verildi. İşte geçtiğimiz hafta alınan kararlar da benzer kısıtlamalar içeriyordu.

Yine bir çok kısıtlama getirilecekti

Çin'in oyunlarla ilgili düzenlemelerini sürdüren resmî kurumu Ulusal Basın ve Yayım İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda, çevrim içi oyun geliştiricilerin günlük görevler sunamayacakları bildirildi. Ayrıca geliştiriciler, yayımladıkları oyunları belirli bir süreden fazla oynayan oyuncuları uyaracaklardı. İşte bu gibi kararların olduğu yasa taslağı, uluslararası piyasalarda tepki çekti.

Yasa taslağının duyurulması üzerine Çinli oyun şirketlerinin hisseleri hem Çin hem de ABD gibi ülkelerdeki dev borsalarda değer kaybı yaşanmasına yol açtı. Dünyanın en büyük Çinli oyun firmalarından Tencent, saatler içerisinde yüzde 16'ya ulaşan değer kaybı yaşadı. Başka bir Çinli geliştirici olan NetEase ise yüzde 25 civarı kayıpla karşılaştı. Uzmanlar, toplam kaybın on milyarlarca dolar olduğunu düşünüyorlar.

Hükûmet, 105 oyuna daha izin vermek zorunda kaldı

Gelen tepkiler üzerine harekete geçen Çin hükûmeti, bugün yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 105 oyun için daha oynanabilirlik izni verildiği ifade edildi. Çin Ulusal Basın ve Yayım İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çevrim içi oyun endüstrisinin refahının ve sağlıklı gelişiminin desteklendiği ifade edildi. Buna inanıp inanmamak size kalmış...

Video oyun sektörünün her gün biraz daha büyüdüğü aşikâr. Çin'de yaşanan olay, bu kadar büyük bir sektörün komünist bir hükûmete bile nasıl diz çöktürdüğünü göstermesi açısından oldukça önemli. Bakalım Çin bu karardan tamamen mi vazgeçecek yoksa önümüzdeki günlerde sektörü daha büyük bir krize mi sürükleyecek.