Çevrimiçi Medya Sektörünün Altın Çağının Sonuna mı Geldik?

Milyonlarca kullanıcıya ulaşan Netflix gibi çevrimiçi medya yayını ağlarının gittikçe artması sektörün yaşadığı altın çağın sonunu getiriyor olabilir.

Büyük medya şirketleri büyümeye devam ediyor. AT&T ve Time Warner, ABD Adalet Bakanlığı’nın çabalarına rağmen birleşme kararlarını uygulamaya koyacak ve Disney de nihayet 21st Century Fox şirketinin kontrolü için Comcast’i saf dışı bırakmış durumda. Comcast hâlihazırda NBC Universal’ın ve Illumination stüdyolarının sahibi konumunda; yani işler çok kötü durumda değil. Sektörde durum böyle iken, yani her şirket bir şekilde büyüme yolunu buluyor iken bu şirketler aynı zamanda çevrimiçi medya yayını işine adım atmaktan da geri duramıyorlar.

Disney, 2019 yılı için Netflix’e karşı kendine ait bir rakip yaratmak istiyor ve bu rakip yayın organı Marvel, Lucasfilm ve Pixar tarafından desteklenecek. AT&T de aşağı yukarı aynı zaman diliminde kendine ait Time-Warner odaklı bir eş değer yayın organı ortaya çıkarmak istiyor. Amazon ve Comcast gibi şirketler de benzer rakipleri hazırlamaya başlamış durumdalar. Sektör bu denli büyümeye devam ederken herkes pastadan bir pay almaya çalışıyor ve hepsi de bunun için savaşmaya hazır durumdalar.

Bu mücadelenin kızışması esasında kullanıcılar için iyi olmayacak; zira şu anda bir Netflix üyeliğiyle Marvel filmleri ve DC programlarını Netflix orijinal programları ile birlikte seyredebiliyorken Disney ve Time Warner işin içine girince bu şirketler orijinal ürünlerini kendi yayın ağlarında yayınlamak isteyecekler. Yakın bir zamanda çevrimiçi medya yayını sektörünün adeta bir Soğuk Savaş içine girdiğini görebiliriz. Yine de işlerin ne hal alacağını şimdiden kestirmek mümkün değil; şirketlerin ne tür adımlar atacaklarını zamanla göreceğiz.