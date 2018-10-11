İnternet kullanıcılarının en sık tercih ettiği çevrimiçi müzik platformları belli oldu ve sonuç çok da şaşırmayacağımız cinsten.

Gün içinde telefonlarımızı en yoğun kullandığımız aktivitelerden biri de müzik dinlemek ve haliyle çevrimiçi müzik platformları da hayli popüler olmuş durumda. Spotify, Apple Music, YouTube ve Fizy gibi pek çok çevrimiçi müzik sağlayıcısı var ve bu alternatifler arasındaki rekabet sürekli olarak artmakta.

Ancak 'Music Consumer Insight Report' araştırmasının 2018 senesi sonuçlarına göre tüm dünyada kullanıcıların %38'i müzik dinlemek için 'legal olmayan' yolları tercih ediyor. Bu yöntemlerin başında ise videolar üzerinden ses dosyası indirme işlemleri geliyor. Bu şekilde hizmet veren pek çok mobil uygulama mevcut ve her ne kadar mücadele edilse de yayılmalarının önüne geçilemiyor. Bu tarz uygulamaların sayısı da sürekli olarak artıyor.

İşin 'legal' kısmında ise ipi YouTube göğüslemiş durumda. Kullanıcıların %47'si çevrimiçi müzik dinlemek için YouTube'u tercih ediyor. Bunun sebebi ise tahmin edeceğiniz üzere ücretsiz olarak istenilen her türlü müziğe ulaşma imkanı. Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar ise yalnızca %28'lik bir oranda tercih ediliyor. Yani her ne kadar bu tür platformlar kullanıcı sayılarının sürekli olarak arttığını açıklasa da YouTube henüz bu anlamda da tahtını devretmiş değil.