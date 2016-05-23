7 Ekim tarihinde, Webtekno YouTube kanalında başlattığımız, günümüzün en pahalı oyuncu ekran kartı donanımı olan Nvidia GeForce 2080 Ti çekilişimiz sonuçlandı. Kazanan talihlimizi açıklıyoruz.

Nvidia’nın günümüz oyun dünyasında yön veren ekran kartı teknolojilerinin son harikası olan RTX 2080 Ti, ilk gün yüzüne çıktığında, oyun dünyasında heyecan tavan yapmıştı. Günümüzün en gelişmiş oyunlarını PC’de sorunsuz şekilde oynamanıza izin veren kartın, önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni oyunlarda bile üstün performans sergilemesi bekleniyordu.

Firmanın temel bir ürünü olan GeForce RTX 2080 Ti, önümüzdeki yıllarda üretilecek ekran kartlarının da atası konumunda olacak. Dolar kuru ile Türk Lirası arasındaki farktan dolayı fiyatı cepleri yakan kart, daha çok yaygınlaşması beklenen mobil ekran kartlarının da rehberi olabilir.

Webtekno YouTube kanalında 7 Ekim 2018 tarihinde yayınladığımız çekiliş videosunu izleyen, çekilişe katılan ya da katılmayan takipçilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ederiz. 15 Ekim 2018 Pazar gecesi saat 23.59’da katılımın sonlandığı çekilişe, tam 253 bin 860 takipçimiz, okuyucumuz, teknoloji ve oyun sevdalısı katıldı.

@MSITurkiye, @Itopyacom ve @Webtekno Instagram hesaplarını takip etme şartımızın olduğu çekilişte, kazanan talihlimizin kontrol esnasında bu 3 hesabı da takipte olması gerekiyordu. Ayrıca yayınladığımız videomuzda yer alan RTX 2080 Ti, Nvidia’nın referans tasarımı olup, satışa çıkacak olan RTX 2080 Ti kartlarından farklı görünebilir. Kazanan takipçimize, piyasaya sürülecek olan versiyondan gönderileceği için ufak tefek tasarım farklılıkları bulunabilir.

Şimdi 253.860 kişi arasındaki o şanslı takipçimizin açıklayalım:

Tebrikler Enes YILMAZ! E-posta adresinin gelen kutusunu kontrol etmeyi unutma, bize 7 gün (1 hafta) içerisinde geri dönüş yapmanı bekliyoruz. Eğer talih arkadaşımız belirtilen süre içerisinde dönüş yapmazsa, mevcut katılımcılar arasından yeni bir talihli belirlenecektir.

Bu vesileyle, çekilişimize katılan ya da katılmayan herkese tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Webtekno’yu Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube’dan takip ederek, ilerleyen dönemde yapacağımız çekilişlerden haberdar olabilirsiniz.

Hepiniz seviliyorsunuz, tekrar görüşmek üzere :)