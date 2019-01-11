Chang’e-4, Dünya’ya Büyüleyici Fotoğraflar Gönderdi

Çin'in Ay'ın uzak bölgesine gönderdiği araçlar, Dünya'ya yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflar gönderdi.

Çin’in Ay aracı, Ay’ın uzak bölgesinden büyüleyici fotoğrafları Dünya’ya gönderdi. Chang’e-4’ün 360 derecelik lensinden alınan fotoğraflar sonucunda, gizemli Von Kármán kraterinin çukurlarla kaplı çorak yüzeyi gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ayrıca Chang’e-4 ve Yutu-2’nin birbirini çektiği fotoğrafları da ortaya koydu. Fotoğraf çekimi sonucunda Ay’ın önceden bilinmeyen ve dokunulmamış yüzü hakkında da veriler elde edildi.

Çinli uzay ajansı CNSA, bir açıklamada “Araştırmacılar, iniş kamerası tarafından çekilen görüntü sonucunda iniş alanı çevresindeki Ay yüzey topografyasının ön analizini tamamladı” ifadelerini kullandı.

Yutu-2’nin sosyal medya hesabında “360 derecelik bir Ay yürüyüşüne ne dersiniz? Karşınızda dördüncü kardeşimin çektiği yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraf. Şu an için dördüncü kardeşim etrafa bakındı ve etrafımızdaki ortamı çember şeklindeki topografik kamerayla çekti. Fotoğrafta ben de varım. Görebiliyor musunuz?” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

İnişten sonra 200°C’lik sıcaklıkta hayatta kalmak için ‘kestirme’ moduna giren cihaz, 14 Dünya gününe denk olan 1 Ay gündüzü kadar bu modda kaldı. ‘Kestirme’ modundan çıktıktan sonra durumu güncelleyen Yutu-2, “Ay’daki kestirme bitti. Kalkıp gerinme vakti” şeklinde bir açıklamayı da sosyal medyada paylaşmayı unutmadı.

Araçlarda bulunan donanımlar, kameraların yanı sıra yüzeyi inceleyen araçlara da sahip. Bu araçlardan gelecek veriler sonucunda Ay hakkında bilinenler artabilir ve bir gün Ay’da koloniler kurulabilir.