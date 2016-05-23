Hızlı ve Öfkeli 9'daki Yeni Cipher'ın Görünümü Ortaya Çıktı

Hızlı ve Öfkeli 8 filminde tanıştığımız ve Charlize Theron'un hayat verdiği Cipher karakterinin yeni görünümü ortaya çıktı. Charlize Theron'un kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı görsellerse hayranları mutlu edecek cinsten oldu.

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminde bir kez daha ortaya çıkacak olan Cipher'ın yeni görünümünü filmin hayranlarıyla paylaştı. Stil konusunda bir yeniliğe giden Cipher, onu son gördüğümüzden bu yana ciddi şekilde değişmiş diyebiliriz.

İlk olarak Hızlı ve Öfkeli 8 filminde tanıdığımız siber terörist Cipher'ın dönüşü, serinin yıldızı Vin Diesel tarafından onaylanmıştı. Hızlı ve Öfkeli 8 filminde uzun ve sarı saçlara sahip olan Charlize Theron, yeni filmi için ciddi değişikliğe gitti.

Yukarıda gördüğünüz üzere omuzlarını bir hayli geçen düz ve sarı saçları olan Cipher isimli karakter, bu filmde ekibimizi çok daha farklı bir şekilde karşılayacak. Aşağıda bulunan fotoğrafta da görebileceğiniz üzere saç konusunda ciddi bir değişikliğe giden Cipher (Charlize Theron), saçlarını kestirerek tamamen eski görünüşünden farklı bir şekle bürünmüş.

Hızlı ve Öfkeli 8 filminde Athena'da serbest olarak bildirilen Cipher'ın ekibimizi bu filmde nasıl bulacağı şu an için bilinmiyor. Filmde Dominic Toretto'yu oynayan Vin Diesel, film için son derece stresli bir sahnenin çekimini bitirdikten sonra bir kesiti kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Yaptığı açıklamalardaysa şu ifadeleri kullandı:

"Bu Hızlı ve Öfkeli 9. Onuncu haftanın sonundayız ve eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşıyorum. Bu, gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyecek."

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'da oynamasının yanı sıra yakında çıkacak Bombshell isimli filmde de yer alacak. Margot Robbie ve Nicole Kidman'ın da yer aldığı film, Fox News'ta yer alan kadın çalışanların içerisinde bulunduğu cinsel taciz skandalını ele alacak.