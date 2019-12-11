Bağımsız Arka Süspansiyona Sahip 2021 Chevy Tahoe Tanıtıldı

Amerikalı otomobil üreticisi Chevrolet, yeni SUV modeli 2021 Chevy Tahoe’yu tanıttı. Selefine kıyasla çok daha büyük bir hacme sahip olan araç, uzun zamandır beklenen bağımsız arka süspansiyon ile birlikte geliyor.

Chevrolet, popüler SUV’si Suburban'ın hemen altına konumlandırdığı Tahoe’nun yeni modelini gün yüzüne çıkardı. Sürücülerin daha büyük bir modele geçmek zorunda kalmayacağı kadar genişleyen 2021 Chevy Tahoe, 6.7 inç kadar uzadı. Ayrıca dingil mesafesi de selefine göre 4.9 inç daha uzun.

Ford Expedition ve diğer tam boyutlu SUV modelleri uzun zaman önce IRS, yani bağımsız arka süspansiyon sistemine geçiş yapmıştı. Nihayet bu modaya ayak uyduran 2021 Chevy Tahoe da taşıma ve sürüş kalitesini önemli ölçüde artıracak bir IRS ile geliyor.

Yeni Chevy, 3.0 litrelik Duramax turbodizel motor seçeneği ile geliyor

2021 Tahoe’ya isteğe bağlı olarak, Chevrolet Silverado'da olduğu gibi 277 beygir güç ve 460Nm tork üreten 3.0 litrelik Duramax turbodizel motor seçeneği eklendi. Standart olarak gelen 5.3 litrelik V8 motor ise 355 beygir güç ve 383Nm üretiyor. Ek olarak, 420 beygir güç ve 460Nm tork üreten 6.2 litrelik V8 de öncekiler gibi motor seçenekleri arasında yer almaya devam ediyor.

2021 Chevy Tahoe’nun içine geçtiğimizde hem konfor hem de teknoloji anlamda büyük bir yükseltmeyle karşılaşıyoruz. Suburban gibi standart olarak 10 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine sahip olan SUV, gösterge panelindeki isteğe bağlı 8 inç dijital ekran ve 15 inç baş üstü ekran gibi opsiyonlarla geliyor. Ayrıca arzu eden müşteriler arka koltuklar için 12 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranlarını da tercih edebilecekler.

2021 Chevy Tahoe, LS, LT, RST, Z71 olmak üzere dört farklı varyantta satışa sunulacak. Araçta standart olarak gelen çarpışma uyarısı ve yaya algılamalı otomatik acil durum freni gibi bazı sürücü destek teknolojileri bulunuyor. Otomatik şerit koruma sistemi ve adaptif cruise control gibi popüler teknolojileri isteyen müşteriler ise ekstra ücretleri gözden çıkarmak zorunda.

Chevrolet, 2021 Tahoe’nun 2020’nin ortalarında yollara çıkacağını söyledi; ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi vermedi. Buna rağmen hem fiyat hem de yakıt ekonomisi tarafındaki detayların kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

2021 Chevy Tahoe'nun diğer fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz: