Chevrolet Camaro, Harley Earl'den ilham alınarak yeniden düzenlendi. Bakalım, bir araba tutkunu tarafından yapılan bu tasarım sizin hoşunuza gidecek mi.

Bize mi öyle geliyor yoksa gerçekten Chevrolet Camaro, giderek daha klasik bir görüntüye mi sahip oluyor. Bu yılki Woodward Dream Cruise'da boy gösterecek 5. nesil otomobil klasiğinin bir arabaseverce modifiye edilen Wagon versiyonu, oldukça ilginç görünüyor.

Klasik Chevrolet görünümünün dışına çıkan ve tüm kuralları çiğneyen aracın tasarımı, araba tutkunlarını ikiye böldü. Aracın en iyi görünen yeriyse Chevrolet'nin bagaj ve dörtlü far tasarımına sadık kalınan arka kısmı.

Özellikle çamurluk kısmı, arabaya hem şık hem de kasvetli bir dokunuş getirmiş. Her ne kadar bizim içimize pek sinmemiş olsa da tasarımı siz beğenmiş olabilirsiniz. Her ne olursa olsun emek verildiği her yerinden belli olan bu araca on üzerinden altı gibi bir puan verilebilir.