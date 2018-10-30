Chevrolet'in Drag Yarışları İçin Ürettiği Elektrikli Camaro

Drag yarışları denildiğinde aklınıza belki de ilk gelen şey yüksek ve güçlü motor sesleridir. Ancak Chevrolet bu durumu süper güçlü ve elektrikli bir Camaro üreterek değiştirmek istiyor.

Chevrolet yeni konseptleri olan elektrikli bir Camaro'yu tanıttı. Üstelik bu araç tamamen yeni bir model bile değil. Camaro'nun performans paketini 800 voltluk bir batarya ile buluşturan Chevrolet, oldukça iddialı. Söz konusu voltaj miktarı, Chevy Volt ve Tesla'nın iki katı kadar. Üzerindeki elektrikli motor 700 beygir güç ve 600 Nm tork üretebiliyor. Aracın, drag yarışları için kullanılan çeyrek mil uzunluğundaki bir yolu 10 saniyede tamamlayacağına inanılıyor.

Geliştirilen 800 voltluk özel model, normal modellere göre çok daha hızlı şarj oluyor. Nede olsa sürekli gazlayacaksınız değil mi?

İdeal ağırlık dağılımı için Chevrolet 200 voltluk 4 pil kullanarak, bunları eşit şekilde otomobile dağıtmış. Bu sayede otomobilin ağırlık dağılımı istenilen düzeye getirilmiş.

Chevrolet'in bu girişimi genel olarak oldukça olumlu karşılandı. Yetkililer, elektrikli araçların drag yarışları dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusunda heyecanlı beklentiler içerisindeler. Ancak diğer bir taraftan drag yarışlarının eski usul kalması gerektiğini savunanlar da var. Egzoz sesleri ve benzin kokusu olmadan bu yarışların aynı duyguları yaşatmayacağı söyleniyor.

Elektrikli araçlar, drag yarışlarında bir yere sahip olabilir mi? Yoksa, ''Motorun çıkardığı o ses.. Anlayamazsınız '' diyen çocuk gibi benzin kokusunu özler bir hale mi geleceğiz? Yorumlarınızı bekliyoruz.