Choose Your Own Adventure Kitabının Yayımcısı, Netflix’e Bandersnatch Sebebiyle Dava Açtı

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Bandersnatch, Choose Your Own Adventure kitabının yayımcısı tarafından dava edildi. Netflix, 25 milyon dolarlık bir davayla karşı karşıya.

Netflix’in Black Mirror: Bandersnatch filmi yeni bir engelle karşılaşmış durumda. Choose Your Own Adventure (Kendi Maceranı Seç) kitabının yayımcısı, interaktif filmin benzer bir yapımı olduğu için Netflix’e 25 milyon dolar değerinde bir dava açmış durumda.
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Vermont merkezli kitap yayımcısı, açtığı davada Netflix’in kitabın en büyük özelliğini kullandığını belirtti. Kitabı daha önce duymamış olan okuyucularımız için küçük bir girdi yapmakta fayda var. Choose Your Own Adventure kitap serisi Türkiye’de daha popüler olan ‘Şahane Hatalar’ın benzeri kitap serisi ve okuyucular yaptıkları seçimler sonucunda farklı sonlara ulaşabiliyor.

Netflix ve yayımcı, geçtiğimiz yıllarda iletişime geçmişti ve Netflix, Choose Your Own Adventure kitabının marka hakkını kullanmak üzere çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu konuşmalar bir sonuca ulaştı mı? Hayır.
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Tabii ki tüm engeller bunlarla sınırlı olmadı. Davada, Bandersnatch’teki karakterin kitap serisine yaptığı referanstan ve bununla ilgili bir video oyun yapma isteğinden bahsetmesi de vurgulandı. Ayrıca filmdeki ‘cinayet, dekapitasyon (birinin kafasını keserek idam etme) ve bir cesedin tahrip edilmesi’ gibi konuların genç okuyucular için uygunsuz olduğunu belirten dava, bu tasvirlerin kitabın adını karaladığını da öne sürdü.
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Kaynak : https://bgr.com/2019/01/11/choose-your-own-adventure-netflix-sued/
Etiketler: Black Mirror: Bandersnatch, Choose Your Own Adventure
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