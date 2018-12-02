Chris Evans, Kaptan Amerika'yı Canlandırmaya Devam Edebilir

Avengers 4, Chris Evans'ı Kaptan Amerika olarak gördüğümüz son film olmayabilir. Avengers 4'ün yönetmeni, Chris Evans'ın hala Marvel yapımlarında rol alabileceğini açıkladı.

Chris Evans'ın, Avengers 4'teki çekimlerinin tamamlanmasının ardından attığı veda Tweet'i Marvel ve Chris Evans hayranlarını üzmüştü.

USA Today'e konuşan Russo, "Bu veda, Chris için bizden daha duygusal bir veda olacak. Fakat henüz görevini tamamlamadı" dedi. Bu konuda daha detay vermeyeceğini söyleyen Joe Russo, seyircilerin ne demek istediğini yakında anlayacağını söyledi ve Steve Rogers'ın dönüşüne açık kapı bırakmış oldu.

Chris Evans'ın görevini tamamlamadığını söyleyerek neyi anlatmaya çalıştığı anlaşılamayan Russo'nun, bu konuda her türlü ısrara karşı konuşmaması büyük bir merak uyandırdı. Belki de tüm soruların cevapları, Avengers 4'ün fragmanı ile birlikte yanıtlanmış olur.

Marvel yapımlarında, 'kesin' diye bir şeyin olmaması, Chris Evans'ın rolüne devam edebileceği anlamına geliyor olabilir. Bu merak duygusu da Avengers 4'ü, her zamankinden daha heyecanlı bir film haline getiriyor.