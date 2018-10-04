Chris Evans, Son Tweeti ile Kaptan Amerika'ya Veda Etti

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı'nda hepimizin ölmesini beklediği Kaptan Amerika herkesi şaşırtmış ve sağ kalanlardan olmuştu. Ancak şimdi Chris Evans, bu sefer gerçekten "kalkanı bırakabilir".

Disney'in sahip olduğu Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) 2011'den beri Kaptan Amerika rolünü oynayan Chris Evans, bugün attığı tweet'inde Yenilmezler 4'ün kendiyle alakalı olan çekimlerinin tamamen bittiğini söyledi ve bu zamana kadar yaşamış olduğu tüm güzel anılar için teşekkür etti.

Konuyla alakalı tweet:

"Yenilmezler 4'ün çekimlerini (benim için) bitirdik. En basit şekilde söylemek gerekirse, çok duygusal bir gündü. Son 8 yıldır bu rolü oynamak benim için büyük bir onurdu. Kameranın önündeki, arkasındaki herkese ve izleyicilere tüm anılar için teşekkür ederim. Sonsuza dek minnettarım."

Disney, Chris Evans'ın rolü resmen bırakıp bırakmayacağı konusunda herhangi resmi bir açıklama yapmamış olsa da şu saatten sonra farklı bir sonuç beklememiz çok da doğru olmaz. Bir devrin sonu geliyor gibi duruyor.