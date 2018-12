Chris Hemsworth, Siyah Giyen Adamlar Filminde Rol Alacak

Chris Hemsworth, başrollerindeki Will Smith ve Tommy Lee Jones ile bir klasik haline gelen Men in Black'in spin-off filmi Men in Black International'ın setinden bir fotoğraf paylaşıldı.

Chris Hemsworth, Tessa Thompson’ın da yer aldığı, Men in Black serisinin spin-off(yan film) filmi olan Men in Black International’dan bir kare paylaştı. Thor: Ragnarok’ta da bir araya gelen ikili Men in Black International’da da Ajan H ve Ajan M rollerini canlandıracaklar. Söylenenlere göre, asıl üçlemenin yıldızları olan, Ajan K ve Ajan J’yi canlandıran Will Smith ve Tommy Lee Jones, yan filmde gözükmeyecek ancak Men in Black International, Men in Black evrenini kaldığı yerden devam ettirecek. Ajan H ve Ajan M, Liam Neeson’ın yetkili olduğu MiB’in Londra’da şubesinde olacaklar. İLGİLİ HABER Avengers 4 Hakkında Bomba İddia: Thor'un Çekici Mjolnir, Kaptan Amerika'nın Elinde Geri Dönecek! Emma Thompson, MiB 3’teki Ajan O’yu yeniden canlandıracak. Mission Imposible serisinin son iki filminde yer alan Rebecca Ferguson da oyuncu kadrosunda yer alanlar arasında. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise daha önce Straight Outta Compton, The Italian Job gibi filmlerin yönetmeni F. Gary Gray olacak.

Kaynak : https://www.comingsoon.net/movies/news/1016163-chris-hemsworth-shares-new-men-in-black-international-photo#y7bSBh6wizvTMqKR.99

