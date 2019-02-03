Bir zamanlar üçüncü Galaksinin Koruyucuları filmine kesin olarak bakılıyorken, filmin kaderi James Gunn'ın Marvel'dan kovulmasından beri tehlikeye girmiş durumda. Filmin başrol oyuncularından Chris Pratt ise, üçüncü filmin gerçekleşeceğinden emin.

Galaksinin Koruyucuları filmlerinin yönetmeni James Gunn'ın yıllar önce attığı ve çok da hoş olmayan içerikli tweet'lerin ortaya çıkmasından sonra Marvel'ın başkanı harekete geçmiş ve James Gunn'ı kovmuştu. Bu olaydan sonra filmin geleceği muamma haline gelmiş ve resmi olarak yapım süreci de beklemeye alınmıştı.

Filmin başrol oyuncularından olan Chris Pratt ise, dün Karen Gillan ile birlikte katıldığı Lego Filmi 2'nin ilk gösteriminde yaptığı açıklamalarda Galaksinin Koruyucuları 3'ün kesin olarak çekileceğinin haberini verdi.

Variety'ye konuşan Pratt, "Üçüncü bir film olacağına söz veriyorum. Neye benzeyeceğini tam olarak bilmesem de filmde çalışan herkesin hayranlara istediklerini vermeleri için çok uğraştıklarını ve üçlemeyi düzgün bir biçimde bitirmeye çalıştıklarından eminim." sözlerini kullandı.

Filmin önceki işlerden nasıl şekilde ayrılacağını ve MCU'nun ilerleyişinde nasıl bir rol oynayacağını görmek gerçekten ilginç olacak. Marvel'ın kozmik tarafının James Gunn olmadan farklı bir yöne gideceği ise kesin.