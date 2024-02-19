The Dark Knight, Tenet ve Oppenheimer gibi yapımlarla bilinen yönetmen Christopher Nolan, bir korku filmi çekmeyi istediğini paylaştı. Bugüne kadar bu isteğini neden gerçekleştirmediğini de açıkladı.

Oldukça uzun ve görkemli bir kariyere sahip olan yönetmen Christopher Nolan'ın geçmişinde Inception, The Dark Knight, Oppenheimer gibi pek çok önemli yapım yer alıyor. Bu yapımlar macera, bilim kurgu, süper kahraman filmi gibi farklı türlerde olsa da Nolan'ın bir korku filmi bulunmuyor. Doğru senaryoyu bulduğunda ünlü yönetmen, bu fikri değiştirebilir.

İngiliz Film Enstitüsüne açıklamalarda bulunan Nolan, korku türüne olan ilgisinden bahsetti. Herhangi bir filmi öne çıkarmayan ve isim vermeyen Nolan, türün "sinematik araçlara güvendiğini" dile getirirken, korku filmlerini "gerçekte bir şeylere verilen içgüdüsel tepkiler" olarak nitelendirdi. Ünlü yönetmen, Hollywood'da pek gözükmeyen bulanık ve yapısal anlatımlara izin vermesini de övdü.

Nolan, bir korku filmi çekmek için aradığı fikri bulamamış

Şu anda bir korku filmi üzerinde çalışmamasının nedenini ise aradığı "olağanüstü fikri" bulamaması olarak söyleyen Nolan, Oppenheimer'da aslında korku türünden teknikler de kullanmıştı. Manhattan Projesi'nde ilk atom bombası atıldıktan sonraki sekans, korku türünden özellikler taşıyordu. Filmin geri kalanında ise casusluk ve diyalog tabanlı filmlerin özelliklerini görüyorduk.

Pratik efektlere ve teknik tarzına baktığımızda Nolan'ın bir korku filmi çekmesi durumunda oldukça ilginç bir yapımla karşılaşmamız mümkün. Son yıllarda farklı türler arasında geçiş yapan pek çok yönetmen bulunuyor. Sizce Nolan, korku filmi çektikten sonra başka hangi türde film çekmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.