Chrome web tarayıcısının güvenliğini artırmak isteyen Google, Chrome 70 ile birlikte güvenilir olmayan kurumlardan HTTPS sertifikası alan binlerce web sitenin HTTPS güvenlik uyarısı vermesine neden olacak.

Google, Chrome web tarayıcısının güvenliğini her sürümde biraz daha artırmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Gelecek hafta yayınlanacak olan Chrome 70 de bu konuda bir istisna olmayacak. Fakat Chrome 70, yeni güvenlik çözümü ile binlerce sitenin güvenlik hatası vermesine neden olacak.

Google, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile bir yazılım şirketi olan Symantec’ten Haziran 2016’dan önce alınmış olan HTTPS güvenlik sertifikalarının güvenilir olmadığını duyurmuş ve şirketlere, güvenilir sertifikalara geçmeleri için bir yıldan uzun bir süre tanımıştı. 16 Ekim’de yayınlanacak Chrome 70 ile birlikte güvenilir HTTPS sertifikalarına geçiş yapmayan web siteler, HTTPS güvenlik uyarısı verecekler.

TechCrunch’ın raporuna göre Chrome 70, yalnızca Symantec’ten sertifika alan web sitelerini değil, yine Haziran 2016’dan önce Thawte, VeriSign, Equifax, GeoTrust ve RapidSSL’den alınan HTTPS sertifikalarına sahip web sitelerini de etkileyecek. Etkilenecek web siteler arasında Hint ve Tel Aviv hükumetlerine ait resmi web siteler de yer alıyor.

Bir güvenlik araştırmacısı olan Scott Helme’in aktardığı bilgiye göre Chrome 70, Alexa tarafından en popüler 1 milyon web site arasında gösterilen 1000’den fazla web sitenin ile HTTPS güvenlik uyarısı vermesine neden olacak. Bildiğiniz gibi Google, Chrome 68 sürümü ile birlikte HTTP sertifikalı web siteleri de güvenilmez olarak işaretlemişti.

Elbette ki kullanıcılar, web siteler sertifikalarını güncellemeseler dahi sitelere giriş yapabilecekler. Ancak bu durumda olası bir güvenlik ihlalinde sorumluluk kullanıcıların üzerinde olacak. Dolayısı ile ‘güvenilir değil’ olarak işaretlenen web sitelerin trafiğinde bir düşüş yaşanacağı kesin.