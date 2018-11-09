Chrome 71, Kredi Kartı Dolandırıcıları İçin Sizi Uyaracak

Tarayıcı savaşları işin görsel alanında sürerken, Google en son güncelleme ile internetteki dolandırıcılara 'dur' diyecek bir güvenlik adımı atıyor.

Chrome'un neredeyse bütün platformlardaki sürümleri şu an tarayıcı piyasasının en güvenli uygulamalarından biri olarak gösteriliyor. Ancak Google, bu unvanla yetinmemekte kararlı. Chrome'un en son sürümüyle birlikte Chrome 71, sizden habersiz bir biçimde ödeme sayfalarına yönlendiren siteler hakkında tam sayfa bir uyarı gösterecek.

Birçok site, üyelik işlemleri veya giriş için sizden bir GSM numarası isteyebiliyor. Daha sonra sizden habersiz bir biçimde mobil ödeme veya kredi kartı ödemesi sayfalarına yönlendiriliyorsunuz. Özellikle ABD'de çok bilindik olan 'siteye girmek için telefon numaranızı giriniz' türü dolandırıcılık vakalarına böylece önlem alınmış olacak.

Google cephesinden gelen açıklamaya göre Chrome 71'de bu tür siteler için hem veri tabanı filtresi kullanılacağı hem de gerçek zamanlı bir koruma sağlanacağı belirtildi. Bu özellik Chrome'un hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında çalışıyor olacak.