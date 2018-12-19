İnternette yeteri kadar zaman geçirirseniz, geri tuşuna bastığınızda sizi sayfasına geri yönlendiren bir siteye mutlaka denk gelirsiniz. Google Chrome bu sitelerin önüne geçmenin hazırlığında.

Özellikle de reklamdan para kazanmayı amaçlayan bazı sitelerin uyguladığı bir yöntem, tarayıcınızın butonlarını ele geçirecek şekilde hareket etmektir. Her geriye bastığınızda ana sayfaya geri dönersiniz, yeni reklamlar yüklenir, siz reklam içinde kalırken site sahipleri para kazanmaya devam eder. Google Chrome ise bu duruma bir son vermeye kararlı.

Yakın zamanda yayımlanan bir Chromium kod değişikliği de bu durumun habercisi. Chrome artık geçmişinizi değiştirmeye yönelik girişimleri takip edip, sizin talep etmediğiniz girişimleri bayraklayarak veya atlayarak butonların ele geçirilmesine engel olmayı planlıyor.

Google’ın bu tarz yöntemler kullanan site sahiplerine yönelik bir yaptırımı olup olmayacağı ise bilinmiyor. Kullanıcıları kandırma amacıyla sahte sistem uyarıları ve benzer yöntemler kullanan siteler yakın zamanda firmanın gazabına uğramış ve siteleri engellenmeye başlamıştı.

Bu özellik henüz Chrome’a gelmiş değil. Geliştiriciler bu özelliği geçici bir süreliğine gizli tutmak istiyorlar. Böylelikle istenmeyen yan etkilerden korunmayı amaçlıyorlar.

Google’ın bu konuda harekete geçmesi beklenmedik bir şey değil. İnternetteki olumsuz davranışlara savaş açan firma, çok sık görülen bu davranışı da pas geçmedi.