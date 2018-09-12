İmla kurallarına uygun eş zamanlı yazım yanlışı düzeltmesi yapan Grammarly, tüm Grammarly Chrome kullanıcıları için Google Dokümanlar desteğini direkt olarak sundu.

Çok uzun yazılar yazarken, ister eğitim ister meslek için olsun, ister yazım hatası olsun, isterse dil bilgisi hataları olsun, hata yapmak kolaydır. Sorunların üstesinden gelmek ya da yazım bilgisini geliştirmek için öneriler sunan hizmetlerden biri de Grammarly olarak öne çıkıyor. Grammarly'nin, Chrome için zaten bir eklentisi bulunmakta, buna ek olarak artık tüm kullanıcılar doğrudan Google Dokümanlar'da imla yardımı alabiliyor.

Bu özellik şu anda beta sürecinde, ancak bugünden itibaren herkesin kullanımına açılıyor. İhtiyacınız olan tek şey Grammarly'nin Chrome uzantısını edinmek ve arkanıza yaslanmak; bir dokümanı açtığınızda Grammarly logosunu sağ üst köşede göreceksiniz. Grammarly'nin, altı kırmızı çizili yazım yanlışlarınız için sunacağı öneriler, kelimeye tıkladığınızda pencere şeklinde görüntülenecektir.

Grammarly, bu özelliğini bugünden itibaren başlayarak gelecek ay boyunca kullanıma sunacağını söylemekte. Bu özelliği kullanmak için Chrome eklentisine sahip olduğunuzdan emin olmanız yeterli.