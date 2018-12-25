Pek çok Netflix kullanıcısı yayın hizmetine internet tarayıcılar üzerinden erişiyor. Netflix için geliştirilen bir eklenti, Chrome üzerinden Netflix izleyenleri pek çok dertten kurtarıyor.

Netflix kullanıcılarının büyük kısmı bilgisayarlarından bir şeyler izliyor. Bu kullanıcıların da büyük kısmı Google Chrome kullanıyor. Google Chrome’un muhteşem bir Netflix eklentisi var. Öyle ki doğrudan televizyondan Netflix izleyenleri kıskandırabilecek özelliklerden bahsediyoruz.

Never Ending Netflix isimli bu eklentiyi Chrome marketinden ücretsiz olarak kurmak mümkün. Jonluca De Caro tarafından geliştirilen bu eklenti sayesinde şu listedeki bütün özelliklere kavuşuyorsunuz:

Introları otomatik geçme

Sonraki bölüme otomatik geçme veya bütün bitiş jeneriğini izleme

“Hala izliyor musun?” uyarısını otomatik geçme

Ayarlar sayfasında 3000’den fazla türe erişme

Ana sayfada otomatik oynatmayı kapatma

Beğenilmeyen içeriği sayfadan gizleme

Netflix üzerine yapılan Chrome eklentileri gün geçtikçe kendilerini geliştiriyorlar. Bu eklentileri ortaya çıkaran şey ise insanların talepleri. Netflix bu seçenekleri kendisi ayarlar sekmesinde sunarsa oldukça güzel bir yenilik yapmış olacaktır. Uzantıya buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.