2011 yılında ilk kez karşımıza çıktığından beri geliştirilmeye devam eden Chrome OS, bu kez görsel yeniliklerle, Linux desteğini bir araya getirmiş durumda.

Chromebook, her ne kadar rakiplerine fark atan şarj süresi ile yurtdışında giderek artan bir talebe ve ilgiye sahip olsa da ülkemizde henüz pek rağbet görmeyen bir dizüstü bilgisayar. Buna karşın bilgisayarın işletim sistemi Chrome OS, son dönemlerde güncelleşme periyodunu hızlandırmaya genişletmeye devam ediyor.

Chrome OS 69'un en göze çarpan özelliği, Google'ın bünyesindeki hemen hemen bütün yazılımlara uyguladığı 'yuvarlanmış köşeler' temelli materyal temasınının gelmiş olması. iOS ve Android'de Google uygulamalarını kullanan kullanıcılarının zaten aşina olduğu bu yenilik artık Google'ın bir standardı olmak üzere.

Bununla birlikte işletim sistemine Linux desteğinin gelmesi, özelleştirmeyi ve işletim sistemini kurcalamayı seven kullanıcıları sevindirecektir. Bir süredir beta sürecinde olan Linux desteği ve Linux uygulamalarının çalıştırılabilmesi özelliği terminal penceresiyle geliştiricilerin hizmetine sunuldu. Böylelikle uygulama geliştiricileri, Chromebook üzerinden Android uygulamalarının geliştirebilecekler.

Chrome OS'ye gelen son özellik ise Night Light modu... Bu mod sayesinde akşam saatlerinde işletim sisteminin görselleri daha az gözü yoracak hale geliyor ve renk sıcaklığını bir kademe üste çekiyor.