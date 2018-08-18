Chrome OS'da Acilen Geliştirilmesi Gereken 5 Özellik

Google'ın işletim sistemi Chrome OS, sürekli olarak gelişse de hala bazı temel eksikleri mevcut ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.

Chrome OS, 2011 senesinde Chromebook'larda kullanıma sunulduğundan beri pek çok gelişme kaydetti. Ancak yine de hem Chromebook'lar hem de Chrome OS popülaritesini çok da artıramadı. Bunun sebebi ise temel anlamda bazı eksikliklerinin bulunması. Aslında bunlara eksik demek ne kadar doğru olur tartışılır çünkü Chromebook'lar ve Chrome OS zaten başından beri düşük performanslı olarak anıldığı için kullanıcılar da bunu göz önünde bulunduruyor.

Yine de artık işletim sistemleri çok gelişmiş durumda ve bu da Chrome OS'un da her şeye rağmen bazı özelliklerini geliştirmesi ve eksiklerini gidermesi gerektiğini gösteriyor. Biz de Chrome OS'un en büyük 5 eksiğini sizin için listeledik.

Ağ Depolama

Chromebook kullanırken eğer depolama konusunda sorunlar çekip alternatif bir yöntem olarak ağ depolamayı denemek isterseniz, ne yazık ki bunu yapamazsınız çünkü Chrome OS, ağ kaynaklarına erişmek için yerleşik bir mekanizmaya sahip değil. Özellikten faydalanabilmek için ağ hedeflerini dosya yöneticinize ekleyen bir uzantı indirmeniz gerekiyor ancak bu da çok kullanışlı değil. Bu yüzden de Chrome OS'un bu konuda kendini güncellemesi ve mekanizmayı sistemine eklemesi gerekiyor.

Kullanışlı Pencere Yönetimi

Çoklu pencere kullanmak ve bunu yaparken pratik olmak artık hepimiz için oldukça önemli. Çünkü aynı anda birden fazla işi yapıyoruz ve hızlı olmamız gerekiyor. Ancak Chrome OS'da işler biraz karışık çünkü hem klavye kısayolları konusunda hem de çoklu pencerelerle yapabilecekleriniz konusunda oldukça kısıtlı. Bu sebeple de Google'ın işletim sistemini pencere yönetimini anlamında da geliştirmesi ve kısayollar ile pencerelerin kullanımı konusunda yenilikler getirerek günceli yakalaması gerekiyor.

Fotoğraf Düzenleme

Her ne kadar artık fotoğraf düzenleme konusunda çoğumuz alternatif programlara yönelsek de kullandığımız işletim sisteminin de basit ve kullanışlı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olmasını istiyoruz. Ancak Chrome OS'da temel işlemleri yapabileceğimiz basit bir uygulama bile mevcut değil ve bu da aslında oldukça büyük bir eksik.

Dosya Dizini

Chromebook, aktarılan tüm medyaları bulut sisteminde tutuyor ve bu da medyalarınıza yalnızca internet bağlantınız varken ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Dosyalarınıza çevrimdışı olarak ulaşabileceğiniz tek dosya dizini ise 'indirilenler'. Ancak artık bundan daha fazlasına ihtiyacımız var ve Google'ın da bunu göz ardı etmemesi gerekiyor.

Kullanışlı Ekran Klavyesi

Her ne kadar bilgisayarlarda çok ihtiyaç duymasak da Chrome OS tabletler için de geliştirilen bir işletim sistemi ve bu da ekran klavyesini önemli hale getiriyor. Ancak Chrome OS'ların ekran klavyesi hali hazırda son derece kullanışsız ve eğer tabletlerde gerçekten Chrome OS göreceksek, Google'ın ekran klavyesinde de ciddi değişiklikler yapması gerek.