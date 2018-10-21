Chrome OS, bir süredir Android uygulamalarına resmi olarak destek veriyor ve bu nedenle Android Nougat, işletim sisteminin içinde alt bir sistem olarak çalışmak zorunda. 2 yıldır güncellenmeyen Nougat, Oreo'yu atlayarak doğrudan 9.0 Pie'a güncellenecek.

Android Pie, Chromebook'ları daha etkili ve daha güzel kullanabilmek için birçok yeni iyileştirme ile geliyor. Chromebook'lar için güncellenen Pie, öncelikle Pixelbook'lara gelecekken sistem üzerinde çalışan takım Chrome OS'in yeni sürümden yararlanabileceği özellikler hakkında açıklamalar yaptı.

Yeni güncellemenin getirdiği en önemli özelliklerden biri Ayarlar uygulamasındaki görünüm değişikliği. Artık Android'deki Ayarlar'a oldukça benzeyen yeni tarzda maalesef ölü alan biraz fazla. Umarız gelecek güncellemelerde bu sorunu çözerler.

Diğer büyük bir değişiklik ise Google Asistan ile ilgili. Chromebook'ların üst tarafında bulunan Arama çubuğu, Google Asistan ile değiştirilirken altına önerilen uygulamalar listesi de geldi. Aynı zamanda Google Asistan'ı açtığınız zaman yanda ufak bir pencerede açılmak yerine, ekranın büyük bir kısmını kaplayacak şekilde güncelleştirme var. Böylece uygulamayı görebilmek daha kolay hale gelmiş.

Bu yeni özelliklerin hala beta test aşamasında olduğunu hatırlatmak isteriz. Güncelleme tam olarak yayınlanana kadar, süreç içerisinde değişiklikler gerçekleşebilir.