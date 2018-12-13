Google Chrome sürekli güncellenen ve en çok kullanılan tarayıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle durumlar vardır ki ufak değişiklikler uygulamanın bütününde önemli bir yer kaplar. Yakında yayınlanacak olan bir güncelleme ile Google'ın Android için Chrome uygulaması da bu şekilde bir değişikliğe sahip olacak. Android için Chrome'a bütün sekmeleri tek seferde daha kolay bir yolla kapatmayı sağlayan bir tuş eklenecek.

Android için Chrome uygulamasının bütün sekmeleri kapatmaya yarayan tuşu, navigasyon tuşlarının hemen üstünde kendisine ait bir yere sahip oldu. Çöp kutusu simgesine sahip olan Chrome'un yeni özelliği, kullanıcılar tarafından oldukça beğenileceğe benziyor zirâ artık kullanıcılar, bütün sekmeleri kapatmak istediklerinde bunu çok daha kolay bir yoldan gerçekleştirebilecekler.

Ne yazık ki, bu işlevin güncelleme ile kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda herhangi net bir zaman belirtilmedi. Chrome'a gelecek olan bu yeni özelliğin kodlarda keşfedilmiş olması ise güncellemenin, yakın bir zamanda son kullanıcıya ulaşacağı tahminlerini ortaya çıkarıyor.