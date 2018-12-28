Bir grup Chrome kullanıcısının eski tasarıma geçişin engellenmesiyle ilgili olarak yaptığı şikayetlere yanıt veren Google mühendisi, yeni tasarıma alışmanın yalnızca bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Eylül ayında dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome için bir güncelleme yayınlayan Google, Chrome’un şu ana kadarki en ciddi tasarım değişikliklerinden birine imza atmıştı. Elbette ki bu tasarım değişikliği ilk başlarda varsayılan olarak sunulmuyordu; dileyen kullanıcılar Chrome ayarlarını manuel olarak değiştirerek yeni tasarıma geçiş yapabiliyorlardı.

Ancak Aralık ayının başında yayınlanan Chrome 71 sürümü ile birlikte tüm Chrome kullanıcıları varsayılan olarak yeni tasarımla karşı karşıya kaldılar. Dahası, kullanıcılar yeni tasarımı reddetseler dahi eski tasarıma geri dönüşün bir yolu bulunmuyordu. Bu durum, bazı kullanıcıların ciddi şekilde öfkelenmesine neden oldu.

Reddit, Twitter ve forumlarda onlarca kullanıcı Google’ın yeni tasarımından şikayet etti. Kullanıcıların en çok yakındıkları konu ise yeni tasarıma alışmanın zor olması ve sekmeyi sessize al seçeneğinin bulunmaması. Reddit’te konuyla ilgili bir açıklama yapan bir Google mühendisi, tüm eleştirileri yanıtladı.

‘Lütfen bunu yapmayın’ diyen mühendis, yeni tasarımın kullanıcı deneyimi açısından büyük farklar getirmediğini deli getirirken alışmanın en fazla birkaç hafta süreceğini söyledi. Eski Chrome sürümlerini kullanmanın da iyi bir tercih olmadığını belirten Google mühendisi, Google’ın eski sürümler için güvenlik güncelleştirmeleri sunmayacağını hatırlattı.