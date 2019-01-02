Chromebook'lara USBGuard Özelliği Geliyor

Chromebook'lar genellikle diğer işletim sistemli cihazlardan daha güvenli görülüyor. Ama yine de bazı eksiklikleri var. Bu eksikler farkedilmiş olacak ki USBGuard isimli yeni bir güvenlik özelliği yakında kullanıma sunulacak.

Chromebook’unuz kilitli olsa bile, kendini klavye gibi tanıtan bazı USB’ler bilgisayarınıza erişebilir. ChromeOS bu işe bir dur deme kararı aldı. Tanıtacağı USBGuard isimli özelliği ile beraber istenmeyen USB’leri engelleyebilmek mümkün olacak. Sistem basitçe Chromebook kilitliyken takılan USB’lerden gelen komutları yerine getirmeyecek veya otomatik çalışan kodları çalıştırmayacak. Yeni özellik, Apple’ın iOS 11'de tanıttığı; 1 saatten fazla kilitli kalırsa USB ile ilgili aktiviteleri durdur özelliğine benziyor.

Daha önceden takılı cihazlar bu özellikten etkilenmeyecek. Örneğin harici hard disk taktınız, veri aktarımı yapıyorsunuz ve chromebook kilitlendi; Veri aktarımınız yarım kalmayacak. Ayrıca klavye ve fare gibi bazı USB cihazları da beyaz listeye alıp, kilitliyken de çalıştırabileceksiniz.

Chromebook’lar Windows veya başka işletim sistemli cihazlardan, özellikle de ne yaptığını hakkında pek fikri olmayan kullanıcılar tarafından daha güvenli olarak görülüyor. Bu yeni gelecek özellik sayesinde Chromebook’lar bir kat daha güvenli olacak.