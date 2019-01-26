Daha Starbound gibi güzel bir oyuna imza atmış olan Chucklefish'in yeni Wargroove 1 Şubat'ta tanıtılacak. Oyun çapraz platformlar arasında oynanabilecek.

Chucklefish’in geliştirdiği Wargroove oyunu haftaya tanıtılacak. Tanıtılacak olan oyun Microsoft Windows, Nintendo Switch ve Xbox One platformları arasında oynanabilecek.

1 Şubat’ta tanıtılacak olan oyunda campaign bölümü, PVP çok oyunculu savaşlar ve co-op (aynı takımda oynama) modları olacak. Eğer oyunu beraber oynamak istediğiniz arkadaşlarınız varsa, oyunu 4 kişiye kadar beraber oynayabilirsiniz. Oyunun esin kaynaklarından birisi 2001 yılında çıkmış olan Advance Wars oyunu diyebiliriz.

Oyun aynı zamanda PS4 için de çıkacak ama Chucklefish, PS4 için herhangi bir tarih vermedi. PS4 platformlar arası oyunu destekleyecek mi bunu bilmiyoruz ve bununla alakalı bir açıklama da yapılmadı. Fakat şunu biliyoruz ki Sony, “cross platform” fikrine genelde pek sıcak bakmıyor.

Oyun bildiğimiz standart tur bazlı (turn based) strateji oyunu. Fakat oyun diğer oyunlara göre yüksek kaliteli pixel art grafikler kullanıldığı için göze biraz daha hoş geliyor ve oynaması da kıyasla daha kolay diyebiliriz. Oyunda bir ordunuz ve ordunuzun kumandanı (toplam 12 kumandan) var. Bu ordu ile düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Oyun mekaniklerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda ustalaşmak biraz zor gibi görünüyor. Oyundaki haritaları düzenleyebilir veya kendiniz yeni haritalar yapabilirsiniz.

Oyunun yapımcısı Chucklefish “Starbound” isimli çok güzel uzay temalı bir oyuna da imza atmıştı.