Türkiye'de de oldukça popüler olan Chiliz ve fan token sitesi Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus'un piyasaları manipüle ettiği ortaya çıktı. İddialara göre Dreyfus, fiyatı düşürmemek için çalışanlarına ve danışmanlara CHZ ödemekten kaçındı.

Gün geçtikçe kripto para birimlerinin dünya çapında yaygınlaştığını biliyoruz. Artık sokakta gördüğümüz herhangi bir insan bu para birimleri hakkında bilgiye sahip olabiliyor. Tabii ki bu kadar popülarite, bazı olumsuz durumları da beraberinde getiriyor. Kripto dünyasında öne çıkan insanların piyasaları kendi çıkarlarına göre manipüle etmesi de bunlardan birisi.

Buna verebileceğimiz en iyi örnek belki de Elon Musk’ın tweet’leri olabilir. Bilindiği üzere ünlü milyarder daha önce Dogecoin (DOGE) ve bazı diğer kripto paralar ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımların ardından da bahsi geçen para birimlerinde artış görülmüş; Musk’ın piyasayı manipüle ettiği ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise buna benzer bir durumun Türkiye’de oldukça popüler olan Chiliz (CHZ) konusunda yapıldığı iddia edildi.

Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus piyasayı manipüle etti

Gelen haberler, Chiliz’in hizmet token'i olarak kullanıldığı ve birçok futbol takımı tokeninin bağlı olduğu fan token sitesi Socios.com’un CEO’su ve kurucusu Alexandre Dreyfus’un, CHZ fiyatını yüksekte tutmak için bazı ödemelerden kaçındığını gösterdi. Off The Pitch tarafından paylaşılan haberde, Dreyfus’un bazı danışmanlarına Chiliz’e destek verdikleri takdirde CHZ ödemeyi kabul ettiği; ancak bu ödemeleri değeri yukarda tutmak için yapmadığı aktarıldı.

Off The Pitch’e konuşan bir üst düzey teknoloji yetkilisi de 2020’in sonuna doğru yaptığı açıklamalarda, şirketten Chiliz ödemesi alması gerektiğini; ancak bu ödemenin yalnızca bir kısmını alabildiğini ifade etti. Yetkili ayrıca Dreyfus’un danışmanlarıyla iletişim kurmaktan kaçındığını da sözlerine ekledi. Ayrıca paylaşılan haberde Dreyfus’un konuyla ilgili mesajlarının bir ekran görüntüsüne ulaşıldığı da kaydedildi.

Bu görüntü incelendiğinde; Dreyfus’un Chiliz fiyatının düşmesini istemediği için böyle hamleler yaptığı görüldü. CEO tarafından paylaşılan mesajda, “Gerçek yatırımcılarımızı korumamız gerekiyor. İnsanlara bedava token verdiğinizde, bu onların umurlarında olmuyor; çünkü istedikleri fiyattan satabiliyorlar. Bu da danışmanların Chiliz satması sonucunda ‘gerçek yatırımcının’ (para ile CHZ alanlardan bahsediyor) zarar görmesine neden oluyor.”

Şirket çalışanları da benzer olaylar yaşıyor

Off the Pitch’in haberine göre yetkili ile yapılan röportajın ardından üç tane benzer durumdaki danışmana daha ulaşıldı. Bu danışmanlardan biri de olayı doğruladı. Bunun ardından ise olayı doğrulayan danışman, Dreyfus ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu dört danışmana ödemelerin yapılmasını sağladı. Şirketten bir sözcü de verdiği demeçte, bu konuda üzgün olduklarını, anlaşmaların tam şirket büyümeden yapıldığını; bu yüzden ödemelerin geciktiğini ifade etti ve şu an bir sorunun olmadığını aktardı. Ancak bu kişiler dışında tam ödemesi yapılmayan danışman olup olmadığının hâlen belirsiz olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Son olarak, maaşının bir kısmını CHZ ile alan bazı şirket çalışanlarının da benzer durumla karşı karşıya olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Belki biliyorsunuzdur, geçtiğimiz yıl CHZ’de birkaç gün içinde inanılmaz bir yükseliş yaşanmıştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüştü. İşte bu sıralarda bir çalışan, Dreyfus’un ona ödemesi gereken 10 milyon dolarlık CHZ’yi ödemediğini, bu yüzden istediği gibi nakde çeviremediğini aktardı ve bu paranın yalnızca 60 bin dolarının eline geçtiğini söyledi.

Bunun dışında bu olaylar ışığında çalışanların sözleşmelerinin değiştirildiği ve daha az CHZ olarak ödeme almalarının şirket tarafından sağlandığı aktarıldı. Ayrıca benzer bir konuyu yaşayan çalışanın basına konuşmak istediği için şirketten kovulduğu da paylaşılan haberde aktarıldı. Şirket ise açıklamalarında bu konunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.