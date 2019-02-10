CIA'in ABD'de Ortalığı Karıştıracak Bilgileri Deşifre Oldu

ABD ve Rusya'nın geçmişte yaşadığı uzay rekabeti, ilginç bir çok olayın yaşanmasına sebep olmuştu. Rekabet yıllarında kaleme alınmış CIA belgelerinin ortaya çıkması, Challenger Uzay Mekiği'nin infilak etmesi sonrasındaki sabotaj iddialarını gün yüzüne çıkardı.

ABD ve Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş dönemi boyunca uzay girişimlerinde adeta yarış halindeydi. Uzaya ilk insanın gönderilmesi için çabalayan iki ülkeden Sovyetler Birliği'nin galip çıkmış olması, ABD'yi tetiklemiş ve ABD'nin Ay'a ilk insanı göndermesini sağlamıştı. Rekabet içinde geçen bu yıllarda, kafalarda soru işareti bırakan bazı olaylar da yaşanmıştı. Bunlardan biri olan Challenger Uzay Mekiği vakasının sonrasında yazılmış CIA belgeleri ortaya çıktı.

28 Ocak 1986'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'den 10. uçuşunu yapmak üzere uzaya fırlatılan Challenger Uzay Mekiği, uçuşun 73. saniyesinde tüm dünyanın gözleri önünde infilak etmişti. Daha sonra yapılan araştırmalarda, uzay mekiğinin patlama sebebinin yakıt sızıntısı olduğu açıklanmıştı.

7 astronotun yanı sıra bir de öğretmenin hayatını kaybettiği trajik kaza, ilk uzay mekiği kazası olarak tarihteki yerini aldı. Peki Challenger Uzay Mekiği kazasının açıklanmayan araştırma raporları ne diyordu?

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a "çok gizli" ibaresiyle iletilen ve dönemin CIA Yardımcı Müdürü ABD'li general Daniel O. Graham tarafından kaleme alınmış raporlar, geçmişe ışık tutuyor. Ortaya çıkan CIA belgelerinde kazanın bir sabotaj olabileceği ifadesi dikkat çekiyor.

Graham'ın feci kaza hakkında Sovyetler Birliği tarafından planlanmış bir sabotaj olabileceği ve bu konunun araştırılması tavsiyesi, olayın basit bir kaza olmadığı ihtimalini güçlendiriyor. Belgelerde ayrıca dönemin CIA Direktörü William Casey'in sabotajı ihtimalinin kuvvetli olduğu notu da göze çarpıyor.

Daniel O. Graham, Challenger hakkında bildirdiği görüşlerinin yanı sıra Titan 34D, Ariane 3, Nike Orion ve Delta 3914 roketlerinin başarısız görevlerinin de sabotaja kurban gitmiş olabileceğini belirtiyor.

CIA'nin başındaki isimler tarafından dillendirilen bu iddialar, hiçbir zaman resmi kanıtlara dayandırılamadı. Fakat ABD ve Sovyetler Birliği'nin arasındaki rekabet ortamına ek olarak ortaya çıkan CIA raporları dikkate alındığında, Sovyetler Birliği'nin böyle bir sabotaj yapmış olma ihtimali yükseliyor. Belki de önümüzdeki günlerde açığa çıkacak başka belgeler, olayın aydınlanmasına sebep olabilir.