Birleşik Krallık merkezli Heatherwick Studio, 'çiçek gibi' açabilen bir sera tasarladı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan bu yapının birçok bitkiyi içinde bulundurduğu aktarıldı.

Hepimizin bildiği gibi, bitkilerin yetiştirilmesine uygun şartların sağlanması amacı ile düzenlenen ve cam gibi materyaller ile örtülü olan yapılara ‘sera’ ismi verilir. Dünyanın birçok yerinde görebileceğiniz bu yöntem, uzun yıllardır kullanılıyor ve bitki yetiştiriciliği için büyük önem taşıyor.

Şimdi de Birleşik Kurallık’ta bulunan Heatherwick Studio, oldukça ilginç bir tasarıma sahip bir sera inşa etti. Batı Sussex de bulunduğu ifade edilen bu yapı, bir çiçek gibi açmasıyla büyük dikkat çekiyor.

Çiçek gibi açılabiliyor

Açıklamalara göre tıpkı içindeki bitkiler gibi ‘çiçek açabilen’ bu yapı, Woolbeding Gardens’da bulunuyor. Bunun yanı sıra seranın açılmasının sadece dört dakika sürdüğü ve tıpkı baharda açan bir çiçeği andırdığı belirtiliyor. Ayrıca yapının bir hidrolik sistem kullandığı, 10 cam ve alimunyum parçaya sahip olduğu aktarılıyor.

Şekliyle elması da andıran bu yapı, güneş ışığının dairesel bir düzende bitkilere gelmesini sağlıyor. Ayrıca, subtropikal bitkiler için yapının soğuk havalarda kapalı hâlde kalacağı da aktarılıyor. Bunun yanı sıra yapının içinde Vietnam ve Çin’e özgü Aralia vietnamensis isimli bir nadir bitkinin yer aldığı aktarılırken muz ağaçları, manolyalar gibi birçok farklı türden bitkileri de içerdiği de belirtiliyor.

Yetkililer de yaptıkları açıklamalarda, “Heatherwick Glasshouse, teknik tasarım ve mühendisliğin en ileri noktasını temsil ediyor” ifadelerini kullandı. Ek olarak Heatherwick Studio’nun kurucusu Thomas Heatherwick şu açıklamalarda bulundu: “Yavaşça açılan bu yapı, en başta bir mücehveri daha sonra ise taç gibi bir nesneyi andırıyor ve büyüleyici güzellikteki bahçeye adım atmanızı sağlıyor.”

Son olarak 141 metrekarelik bu yapının, bitkileri taşımak için kullanılan cam teraryumlardan ilham alınarak inşa edildiği belirtiliyor.