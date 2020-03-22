Çiçek Hastalığı Kahramanının Tüyler Ürpertici Konuşması

Çiçek hastalığının ortadan kaldırılmasında ve diğer bir çok hastalıkla mücadelede önemli bir yere sahip olan Larry Brilliant'ın, 14 sene önceki TED konuşmasında yeni bir salgından bahsetmesi akıllara koronavirüsü getirdi. Başarılı doktor, koronavirüsün gördüğü en tehlikeli salgın olduğunu söyledi.

Yaklaşık 14 sene önce bulunan çiçek hastalığının tedavisinde önemli bir yere sahip olan Larry Brilliant, geçmişte yaptığı TED konuşmasında bizleri daha büyük bir salgının beklediğinden ve bu salgının neye benzediğinden bahsetmişti. Tam da koronavirüsle boğuştuğumuz bu günlerde Brilliant'ın söylediği cümleler pek de iç açıcı değil:

"1 milyar insan hastalanacak. Yakşalık 165 milyon insan hayata gözlerini yumacak. Ekonomimize çok büyük zararlar verecek olan bir ekonomik kriz ve piyasa durgunluğu yaşanacak. Bu krizin ise işlerini, sağlık sigortalarını kaybeden 100 milyonu aşkın insanın ölümü gibi akılalmaz sonuçları olacak.'

Şu anda koronavirüsün etkilerine bakarsak Brilliant'ın bahsettiği ölüm sayılardan çok uzaktayız fakat dünyamız tersine dönmüş durumda. Dünya Sağlık Örgütü ile daha önce çiçek hastalığının bitirilmesinde iş birliği yapan Brilliant, şu anda 75 yaşında.

Brilliant, koronavirüsü en tehlikeli salgın olarak nitelendirdi:

Yaptığı bir röportaj sırasında gördüğü en tehlikeli salgının koronavirüs olduğunu belirten Brilliant, kendisinin de risk grubunda bulunduğu virüsten korktuğunu ve hatta korkmayan insanların yeteri kadar önem göstermediğini vurguladı. Alınan önlemler ve yapılan tavsiyeler hakkında da konuşan Brilliant, bunların gerekli olduğunu fakat geç kalındığını ve şu an alınan önlemlerin bizleri tamamen korumayacağının da altını çizdi. Aşının 12 ay geçmeden bulunamayacağını da belirten uzman, ne zaman normal hayata dönebileceğiz sorusuna ise şöyle cevap verdi;

'Eğer şu anda bir tenis maçında olsaydık, avantajlı olan tarafın virüs olduğunu söylerdim fakat Güney Kore'den güzel haberler geliyor. Çin'in virüse karşı izlediği politikanın izlenmesi biraz zor, insanları apartmanlarına kapatacak değiliz. Ancak Güney Kore'nin izlediği yol takip edilmesi gereken yollardan biri olabilir. Yeterli sayıda test yapıyorlar.'

Yalnızca çiçek hastalığıyla anmanın yanlış olacağı Brilliant için çiçek hastalığının yanında ayrıca grip, çocuk felci, körlük gibi hastalıklarla da mücadele eden başarılı bir epidemiyolojist de denebilir. Brilliant, ayrıca Salgın adlı korku filmi yapılırken de yapımcılara konu hakkında bilgiler vererek filmin gerçekleri daha iyi yansıtmasında önemli bir rol üstlendi.