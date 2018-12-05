İnovatif çözümleriyle gündeme gelen Vivo, önünde ve arkasında ekrana sahip olan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Çin merkzeli teknoloji şirketlerinden olan Vivo selfie kamerasını cihazın içinde barındıran ve gerektiğinde kızaklı sistemiyle cihazın üstünde konumlandıran Vivo NEX akıllı telefonu ile bu yıl içerisinde karşımıza çıkmıştı. Sorunlara çözüm getiren inovatif fikirlerle gündeme gelen Vivo, bu sefer de hem arkasında hem de önünde ekranı bulunan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

2 Aralık tarihinde, Vivo tarafından NEX 2'nin tanıtım videosu yayınlanmıştı. Vivo tarafından yayınlanan tanıtım videosunda, cihazın ön tarafında neredeyse çerçevesiz bir Infinity-O ekran bulunuyordu ancak videoda cihazın arka tarafına ait herhangi bir görüntü yer almıyordu. Bugün ortaya çıkan videoda ise cihazın arka tarafında yuvarlak bir kamera modülü içerisinde 2 adet kamera; modül dışında ise bir adet kamera, bir adet LED flaş ve bir adet ekran bulunuyor.

Cihazın alt tarafında USB-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden alacak olan Vivo NEX 2; 8GB RAM'e, 128GB depolamaya, kırmızı ve mavi olmak üzere iki çeşit renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 11 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor.