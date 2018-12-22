Nubia X, Mavi Renk Seçeneğiyle Satışa Çıktı

Nubia'nın lansmanını yaptığı amiral gemisi Nubia X'in mavi renkli versiyonu Çin'de satışa çıktı.

ZTE'nin alt markası olan Nubia; oldukça inovatif bir fikirle Nubia X akıllı telefonunda çentiği ve ön kamerayı tamamen kaldırmış, selfie çekimini ise cihazın arka tarafına yerleştirdiği ikinci bir ekranla sağlamıştı. Çift dokunmatik ekrana sahip olmasıyla ve çentiksiz olmasıyla öne çıkan Nubia X'in mavi renkli modeli bugün itibariyle Çin'de satışa çıktı.

Oldukça çeşitli; Koyu Gri, Deniz Mavisi, Siyah-Altın ve Mavi-Altın renk seçeneklerine sahip olan Nubia X, lansmanının ardından Koyu Gri ve Siyah-Altın renk seçenekleriyle satışa çıkmıştı. Çin merkezli şirket Nubia, bugün itibariyle Nubia X'in mavi renk seçeneğini de diğer 2 renk seçeneğinin yanında piyasaya sürdü.

Çift ekranlı Nubia X'in ön tarafında; 6.26 inçlik, 1080x2280 çözünürlüğünde, 19:9 en-boy oranında, %93.6 ekran-gövde oranında, Full HD+ bulunurken, arka tarafında ise 5.1 inçlik, 720x1520 çözünürlüğünde, OLED ikincil ekran bulunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden alan Nubia X, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine 550$ fiyat etiketiyle sunuluyor.

Çift kameraya sahip olan Nubia X; 16MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında ve 24MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında, Yapay Zeka Ortam Tanılama, saniyede 240 kare ağır çekim, HDR ve Portre Modu destekli kamera modülüne çift LED flaşın yanında sahip. Kamera modülünün altında, selfie çekebilmeniz için ikincil bir renkli dokunmatik ekran yer alıyor.

Kutudan Android'in 8.1 Oreo işletim sistemi ile kullanıcıların kullanımına hazır bir şekilde çıkan Nubia X, Nubia UI 6.0 arayüzüne ve 18W hızlı şarj destekli 3800mAh batarya kapasitesine sahip. Nubia'nın söylediğine göre cihazda bulunan Ultra Güç Tasarrufu Modu ile Nubia X, %5 şarj ile 3 saatten fazla hayatta kalabiliyor.