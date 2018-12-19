Çift Ekranlı Nubia X'in İçinde Ne Var? (Video)

ZTE'nin çift ekranlı telefonu Nubia X, bu tasarımı sayesinde farklı bir hava yakaladı. JerryRigEverything kanalı da bu telefonun nasıl çalıştığını öğrenmek için içini açtı.

ZTE’nin Nubia X’i, farklı tasarımı sayesinde mobil endüstrisinde bir hava yakalamıştı. Çift ekranlı telefon, aslında mobil dünya için çok yeni bir şey değildi fakat Çinli şirket nasıl fark yaratacağını biliyordu. ZTE, daha önce de çift ekranlı Axon M’yi üretmişti fakat Nubia’yı farklı yapan şey, ikincil ekranın arkada olmasıydı ve alışılmışında dışında bir şekilde selfie kamerasının olmamasıydı.

Zack Nelson, YouTube’daki adıyla JerryRigEverything, ZTE ekibinin çift ekranı nasıl yapabildiğini öğrenmek için telefonu tamamen söktü ve merak edilen soruya yani çift ekranlı telefonun içinin nasıl tasarlandığına cevap aradı.

Nubia X’in 6GB RAM’i, 3800 mAh’lık bataryası ve 8 çekirdeği var. Hızlı şarj özelliği de olan telefon, işlemci kısmında da Qualcomm Snapdragon 845 kullanıyor. Çift ekranıyla oldukça ilgi çeken telefon şu an için ülkemizde satışa sunulmuş değil.

Siz de telefonun içine dair detayları merak edenlerdenseniz, hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.