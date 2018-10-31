Çift ekranı sayesinde arka kamerayı selfie çekimlerinde kullanmayı mümkün kılan ZTE Nubia X, 2018'in en farklı amiral gemilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa bir süre önceye kadar iyi tasarlanmış bir akıllı telefon almak isteyenler Samsung ve Apple’ın çıkardığı ürünlere yöneliyordu. Fakat Çinli akıllı telefon üreticileri, bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladılar. ZTE’nin alt markası olan Nubia, neredeyse tamamen çerçevesiz ekranlı yeni amiral gemisi Nubia X’i resmi olarak tanıttı.

Oppo Find X ve Vivo Nex ile birlikte akıllı telefon pazarı tamamen çerçevesiz tasarımlarla tanışmış oldu. Xiaomi Mi Mix 3’e de bu furyaya dahil edebiliriz. Ancak Nubia X, hem yanlarda hem de alt ve üst kenarlardaki son derece ince çerçeveleri ile tasarım anlamında Mi Mix 3’ü geride bırakmayı başarıyor.

Peki Nubia X, bu kadar ince ekran çerçevelerine sahip olmayı nasıl başarıyor? Açılıp kapanan ön kamera? Kızaklı tasarım? Aslına bakarsanız Nubia X, çok daha cesur bir hamlede bulunarak kullanıcılara ön kamera sunmuyor. Bir dakika! Nubia gerçekten de ön kamerası olmayan bir amiral gemisi mi piyasaya sürdü?

Kulağa korkunç geldiğinin farkındayız fakat Nubia X, ön kamera yokluğunu hissettirmeyecek bir çözüm sunuyor. Cihazın panelinde bulunan ekran, selfie çekmek istediğiniz zaman devreye giriyor. Böylece cihazın arka kamerasını kullanarak tıpkı bir ön kamera kullanıyormuşçasına selfie çekebiliyorsunuz.

ZTE Nubia X Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB, 8GB RAM / 64GB, 128GB, 256GB depolama

6.26 inç Full HD+ ana ekran, 5.1 inç HD+ ikinci ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/1.8 diyafram + 24MP, f/1.7 diyaframlı çift arka kamera

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3800 mAh batarya

Siyah, Gri-Altın, Mavi ve Mavi-Altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan ZTE Nubia X, 6GB RAM, 64GB ROM’lu versiyonu 2600 TL; 8GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu 2925 TL; 8GB RAM, 256GB ROM’lu versiyonu 3320 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazların fiyatları, renk seçeneklerine göre değişiklik gösterebilirken fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.