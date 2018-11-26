Çift Kameralı Vivo Y95, Uygun Fiyatıyla Piyasaya Çıktı

Vivo’nun orta segment telefonu Vivo Y95 geçtiğimiz günlerde Filipinler’de yapılan lansman ile ortaya çıkmıştı. Cihaz bugün Hindistan’da piyasaya çıktı.

Vivo son dönemde telefon pazarında çok sık ismini duyduğumuz bir marka değildi. Dünya piyasalarına açılmak konusunda Huawei ve Xiaomi’nin gerisinde kalan firma, bu açığını kapatmak için orta sınıf bir telefon olan Vivo Y95’i piyasaya sürdü.

6.22 inçlik, HD+ özelliğe sahip 1620 x 720 piksel ekranlı cihaz, 13:9 görüntü oranına ve damla şekilli çentiğe sahip. Snapdragon 439 işlemciye sahip olan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB hafıza bulunuyor. Vivo Y95’in hafızası microSD ile 256 GB daha arttırılabiliyor.

Cihazın arka kamera sistemi iki kameradan oluşuyor. Bu kameralardan biri 13 MP, biri 2 MP çözünürlüğe sahip. Ön tarafta yer alan özçekim kamerası ise 20 MP kalitesinde görüntü sunuyor. 4030 mAh bataryaya sahip olan telefonun işletim sistemi ise Android 8.1 Oreo üzerine inşa edilmiş olan Funtouch OS 4.6.

Nebula Purple ve Starry Night olarak isimlendirilmiş iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, oldukça uygun bir fiyatla piyasaya çıkıyor. Çin’e özel üretildiği söylenen telefonun Hindistan’da da piyasaya çıkması ve küresel lansman yapılması sebebiyle başka pazarlara da gireceği düşünülüyor. Cihazın Hindistan fiyatı, ülkenin para birimi olan Rupi'yi para birimize çevirdiğimizde 1258 TL olarak karşımıza çıkıyor.